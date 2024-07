¿Te interesa? FIFA abre vacantes de empleo y voluntariado para el Mundial 2026

Faltan dos años para la Copa del Mundo 2026, la cual se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la FIFA ya está iniciando la planificación logística para su torneo más importante y está en busca de nuevo talento.

Recientemente, a través de la plataforma de trabajo LinkedIn, la FIFA ha publicado vacantes relacionadas con la organización para el máximo certamen de selecciones.

Algunos de los puestos que se están ofreciendo en la Ciudad de México incluyen: Senior Team Services and Facilities Manager; Senior Manager, VIP Operations & Stadiums; Senior Manager Venue Security; Sr. Analyst, Accounting; Team & Referee Services Operations Manager; Head of Technical Services and Overlay (Event temporary Structures).

Ofertas de empleo FIFA Mundial 2026. (Linkedin).

¿Cómo ser voluntario para el Mundial 2026?

Una alternativa para participar en la Copa del Mundo, si no se cuenta con una licenciatura o especialidad específica, es ser voluntario con la FIFA. El único requisito es hablar inglés, ya que es indispensable para comunicarse con el equipo durante el torneo.

Para registrarse, debes acceder al formulario de voluntarios en la página oficial de la FIFA. Después de completarlo, será enviado y el organismo rector evaluará si cumples con el perfil que buscan para desempeñarte como voluntario, y decidirán si puedes avanzar para una entrevista personalizada.

Es importante mencionar que si cumples con todos los requisitos y eres seleccionado como voluntario, no podrás elegir el puesto que desempeñarás durante el torneo, ya que será asignado por la FIFA.

El trabajo como voluntario para el Mundial 2026 con la FIFA cuenta con remuneración económica, según lo anunciado por el organismo. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el sueldo.

Es relevante mencionar que el Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de ese año y será la primera ocasión en la que participen 48 Selecciones. Por lo tanto, la FIFA necesitará un gran número de personal para cumplir con los requisitos de un evento de talla internacional como este.