¿Se peleó con la directiva? Huescas rompe el silencio sobre su polémica salida de Cruz Azul

Rodrigo Huescas dejará Cruz Azul para cumplir el sueño europeo con el Copenhague de Dinamarca. Incluso, el futbolista ya viajó a tierras danesas para estampar su firma con su nuevo club.

Previo a su partida de la Ciudad de México, el canterano de la Máquina reveló que Santiago Giménez lo respaldó en la decisión de ir a probar suerte al viejo continente.

“Santi es un gran amigo mío y me apoyó mucho en esta decisión. Me dijo que no la pensara en sumarme al futbol europeo y que me iba a ayudar a crecer mucho”, mencionó ante los medios.

Asimismo, el defensa de 20 años expresó su entusiasmo por ir a un club que generalmente juega competencias europeas como la Champions, aunque este año jugará Conference League.

“Me dijo (Santi) que haya es muy hermoso, las competencias de allá nada que ver con las de acá, creo que me llenó de ilusión la mente. Le agradezco mucho por los consejos que me dio. Juegan competencia muy importantes, me visualizo y se me enchina la piel”, añadió.

Aunque han surgido muchos rumores sobre su polémica salida de Cruz Azul, el jugador mexicano agradeció a la institución por darle la oportunidad de partir al viejo continente.

“Se me hizo un proyecto muy importante (Copenhague), es un gran equipo y que juega competencias europeas. Estoy agradecido con la institución por permitirme salir y que me haya facilitado cumplir mi sueño. Siempre seré canterano, entonces siempre estaré agradecido con ellos”, sentenció.

¿Cómo se dio la salida de Huescas?

Es importante mencionar que a Rodrigo Huescas le restaba un año de contrato con Cruz Azul, razón por la que el club deseaba renovarlo debido a que su valor en el mercado se duplicó en el último año gracias a sus actuaciones con el primer equipo.

Sin embargo, el futbolista optó por cumplir el sueño europeo aprovechando la cláusula de dos millones de dólares que tenía en su contrato, por lo que el Copenhague no tuvo inconvenientes para comprar la carta del lateral mexicano.

Rodrigo Huescas, presentará exámenes médicos con su nuevo club en las próximas horas y posterior a ello, firmará un contrato de cinco años.