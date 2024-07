Conade y COM chocan en nuevo conflicto por hospedaje en Juegos Olímpicos de París 2024

Los conflictos entre los máximos organismos deportivos mexicanos no cesan; sin importar que la delegación mexicana se encuentra a menos de 30 días viajar a París para participar en los Juegos Olímpicos 2024, después de que se filtró información que supuestamente señala la negativa de Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, a pagar la reserva de hospedaje para los funcionarios mexicanos que asistirán a los Juegos.

Conade Ana Gabriela Guevara vive una nueva controversia al frente de la Conade (Mariano Rios/Mariano Rios)

¿Cuál es el conflicto entre Conade y COM?

El organismo dirigido por Guevara, responsabilizó al Comité Olímpico Mexicano de haber hecho la reservación sin consultar previamente con la comisión deportiva; no obstante, el COM rechazó estas acusaciones.

En un comunicado del 8 de julio, el COM negó haber realizado la reservación “de manera arbitraria” como alegó la Conade, y aclaró que nunca solicitaron un pago de 1.2 millones de pesos por hospedaje; según el Comité que dirige María José Alcalá, simplemente proporcionaron la información recibida del Comité Organizador de París 2024, y el pago debía hacerse directamente a este último, no al COM.

El problema se originó a raíz de una investigación de Beatriz Pereyra, de Proceso, quien reveló un adeudo de 75 mil euros con el Comité Organizador y el COM por las habitaciones reservadas para Ana Gabriela Guevara y tres funcionarios más de la Conade; además, la institución alegó que no se les informó sobre las fechas para cancelar las reservas de las habitaciones, señalando al COM como responsable de los costos.

Sin embargo, el COM aclaró que siempre informó a la Conade sobre las fechas límite para reservar y cancelar, la última fecha sin penalidad fue el 15 de septiembre de 2023, y la fecha con una penalidad mínima en enero de 2024; la Conade, según el COM, no expresó ninguna objeción antes de esas fechas.

La solicitud de cancelación de reservas por parte de Conade llegó el 27 de marzo de 2024, fuera del plazo establecido, lo que impidió la cancelación sin costos adicionales.

En un comunicado, el COM enfatizó que las reservas y su cancelación posterior constituyen un compromiso adquirido desde el momento de la reservación, y que la Conade tenía conocimiento de las fechas límites desde un principio.