Huescas explica por qué se aventuró al sueño europeo con Copenhague: “Soy resiliente y ambicioso”

En medio de la polémica por la demanda de Cruz Azul, Rodrigo Huescas fue presentado como nuevo jugador del Copenhague, club que ya pagó su cláusula de rescisión de dos millones de dólares.

El jugador firmó un contrato por los próximos cinco años; es decir, hasta verano de 2029. De hecho, el cuadro danés lo blindó con una cláusula de 10 millones de euros para el equipo que desee ficharlo.

Ilusionado por cumplir el sueño europeo

Tras su presentación oficial, el defensa de 20 años se dijo entusiasmado por cumplir el sueño europeo, asegurando que se trata de un paso importante en su carrera por el hecho de llegar a un club con historia y que generalmente juega competencias internacionales.

“Se me hizo un proyecto muy lindo el que me plantearon, venir a un equipo como Copenhague no es mucho de pensar, es un equipo muy grande. Siempre juegan competencias de alto nivel, entonces para mí es un gran reto con el fin de superarme y aportar lo más que pueda al equipo”, mencionó en entrevista para el club.

En ese sentido, el lateral mexicano aseguró que llega para ganar campeonatos con el cuadro danés. Asimismo, en medio de la polémica con Cruz Azul, se catalogó como un jugador resiliente ante cualquier adversidad.

“Dar siempre el máximo, adaptarme lo mas rápido que pueda, ganar partidos y campeonatos… Me considero un jugador muy responsable en lo que me toca hacer, muy ambicioso y también muy resiliente, en momentos fuertes sobreponerme a la situación”, sentenció.

Por su parte, el dirctor deportivo del club, Sune Smith Nielsen, se mostró satisfecho por el fichaje de Huescas, asegurando que es un jugador al que venían siguiendo de hace tiempo y al cual calificó de tener un potencial internacional importante.

“Traemos a un jugador con potencial internacional que ha tenido un buen rendimiento en su liga nacional. Vemos a Rodrigo principalmente como lateral, por lo que hemos conseguido un jugador que supondrá una competencia adicional para esa posición. Rodrigo es también un jugador al que nuestro departamento de ojeadores ha seguido de cerca y que creemos que encajará bien en nuestra forma de jugar”, mencionó.

¿Cuándo debutará Huescas?

El debut del jugador azteca con su nuevo club podría ser el próximo 16 de julio, cuando Copenhague encare un duelo amistoso ante Sonderjyske. De no ser el caso, Huescas podría ver actividad el día 25, cuando su equipo encare la segunda ronda de clasificación de la Conference League contra un rival aún por definir.

Es importante mencionar que Rodrigo Huescas es el primer futbolista mexicano de la historia que juega para el Copenhague, club con el que portará el número 13.