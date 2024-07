¡Por hablar mal de Rayados! Periodista regio lanza contundente amenaza a Jordi Cortizo

Jordi Cortizo se encuentra en el ojo del huracán, después de que un periodista deportivo lo amenazó por hablar mal del Monterrey, su actual equipo.

Resulta que el centrocampista mexicano lanzó una dura crítica contra el Gigante de Acero, casa de Rayados, durante el podcast ‘Creativo’ del influencer Roberto Martínez.

“Una parte no le da el sol, no le da el aire y el pasto que han puesto no ha funcionado. Ahora pusieron un pasto híbrido, entonces espero que se mejore la cancha y aguante un poquito más. Para mí, la peor cancha de México en cuestión de pasto, Juárez puede ser, de repente. Bueno, la peor es la de Tijuana, es sintético y te mata, es muy dura. Vas a la de Tigres y no pasa, entonces no es un tema de la ciudad”, mencionó.

“Es un horno, en la cancha está cabrón, entonces a mí eso me cansa mucho en todos los sentidos, porque es hasta un ahogo más culero. Estás todo sudado, sientes las piernas pesadas y me deshidrato mucho más al sudar tanto y salgo mucho más muerto de un entrenamiento aquí que en Puebla, el clima está a toda madre”, añadió.

Amenazan a Cortizo

Tras esta dura crítica, el periodista de Multimedios, Willie González, lanzó una amenaza al jugador por hablar mal de Monterrey, asegurando que con una indicación que él de, lo pueden reventar duro.

“Caló, caló, caló. Te voy a decir una cosa, Jordi. Y te la digo con todo el cariño, te tengo mucho afecto y mucho respeto: No dijiste ninguna mentira. Pero también nosotros podemos ser muy crueles contigo, podemos ser extremadamente crueles contigo, porque estuviste 35 días en la Selección Mexicana y no jugaste ni un minuto”, comenzó diciendo.

“Con un WhatsApp que ponga yo, en el chat de conductores de Multimedios ‘denle, ráscale hasta que encuentren lodo’, pero no se trata de eso. Simplemente con picar el botón y decir ‘denle con todo porque agredió al Club de Futbol Monterrey’, ¡pum! Salen todos”, sentenció.

De momento, Jordi Cortizo no ha respondido a las declaraciones del comunicador; sin embargo, esa polémica se da en medio del interés de Chivas por el jugador. De hecho, se habla de que Monterrey pide 10 millones de dólares por su carta.