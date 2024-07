“Me daría vergüenza ser él”: Periodista tunde a Aguirre por ‘quitarle’ la chamba a Jaime Lozano

Javier Aguirre está a un paso de convertirse en nuevo entrenador de la Selección mexicana después del fracaso de Jaime Lozano en la Copa América 2024.

Diversas fuentes señalan que el Jimmy no seguirá más en el Tri a petición de los directivos, quienes habrían propuesto al Vasco ser su sucesor en la pasada Asamblea de dueños.

Periodista tunde a Aguirre

En medio de esta posibilidad, hay quienes consideran innecesario el regreso de Javier Aguirre, como es el caso de David Faitelson, quien aseguró recientemente que México no progresará nada bajo su mando.

Sin embargo, hay otros periodistas como Rubén Rodríguez, que criticaron fuertemente el posible retorno del extécnico del Mallorca, pues considera que está “zopilotenado” el puesto a Lozano Espín, algo que a su consideración, debería darle vergüenza.

“Me daría vergüenza ser Javier Aguirre estando zopiloteando hoy el puesto de Jaime Lozano porque no veo yo otra consigna de esto. Siendo opción, cerrado o no cerrado me parece vergonzoso”, mencionó durante el programa La Última Palabra.

Ante los cuestionamientos de sus compañeros, el periodista deportivo aseguró que la Federación Mexicana de Futbol debería buscar nuevas opciones como André Jardine y Guillermo Almada, pues cabe recordar que el Vasco ya dirigió a México en dos Mundiales.

“Claro que sí es su culpa (del Vasco) ¿Tú crees que no está metiendo las manos? Tampoco me pongas en un manto a Aguirre como si fuera buena persona porque no es así... Vean los números de Javier Aguirre, salva equipos, es un bombero. ¿Queremos otra cosa? Vamos con otro nombre. Hay más técnicos en este momento con más credenciales para salvar a la Selección, Jardine, Almada, Miguel Herrera. Hoy nuevamente Aguirre, qué hueva”, sentenció.

Es importante mencionar que Javier Aguirre habría aceptado la oferta de la FMF para tomar las riendas del Tricolor si Jaime Lozano permanece con su auxiliar técnico, aunque habrá que esperar si este acepta o no.