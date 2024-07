Rodrigo Huescas debuta como titular con el Copenhague FC

Rodrigo Huescas, exjugador de Cruz Azul, debutó como titular con el Copenhague FC este viernes ante el Viktoria Plzen durante un partido de preparación de pretemporada.

El jugador mexicano de 20 años inició como lateral derecha, donde el equipo danés comenzó ganando el encuentro; sin embargo, rápidamente se empató sobre el minuto 15, momento en el que Huescas tuvo una pequeña participación perdiendo un mano a mano, jugada que resultó en el gol del empate.

Rápidamente el encuentro se fue arriba para el Viktoria Plzen 2-1, pero el contraataque del equipo danés hizo lo propio y logró empatar el marcador en el minuto 66, lo que duró poco, pues los checos lograron darle la vuelta apenas tres minutos después y al 69 el nuevo equipo del futbolista mexicano ya perdía 3-2.

Ya en el final del partido apareció el ataque ofensivo del Copenhague y logró empatar el encuentro 3-3 con un remate durante un tiro de esquina, logrando penetrar la portería del equipo de Chequia.

Rodrigo Huescas disputó los 90 minutos completos; sin embargo, no logró destacar en su primer prueba con el equipo de Dinamarca, contribuyendo poco a pesar de haber pasado sus exámenes médicos apenas dos días antes de este encuentro.

¿En qué circunstancias salió Huescas de Cruz Azul?

La salida de Rodrigo Huescas estuvo llena de controversia, ya que se fue a Dinamarca sin notificar a la directiva de Cruz Azul, y el equipo planea presentar una demanda en su contra por incumplimiento de contrato.

Según los reportes, el club planea llevar el caso ante la FIFA. No solo demandarán al jugador, sino también a sus representantes, Santiago Arbide y Alex García, de la agencia AMERO Sports Management, así como al Copenhague FC. Hasta ahora, Cruz Azul aún no ha recibido los dos millones de euros para liberar la carta del jugador, quien tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2025.