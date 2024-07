Stephanie Vaquer debutará con la WWE en la Ciudad de México

Stephanie Vaquer ha dado mucho de que hablar en los últimos días, ya que luego de confirmar su salida del CMLL, la WWE ha abierto sus puertas para recibirla en sus filas. Sumado a ello, en recientes horas se ha resuelto la duda en torno a su debut en la prestigiosa compañía, asegurando su participación en la gira de la empresa estadounidense por México con el Supershow 2024.

Fue la cuenta oficial de la WWE en español, la que se dio a la tarea de emocionar a los fanáticos con la confirmación de Vaquer en el ring durante su gira. Es importante mencionar que el Supershow de la WWE en México será recibido en Monterrey y CDMX, en ambos sitios podrá ser vista la excampeona femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Si bien es cierto que las presentaciones en territorio nacional no serán televisadas por ser parte de un House Show, se espera que su debut en la pantalla se dé en las siguientes semanas, integrándose al roster de NXT, marca de desarrollo para las superestrellas de la compañía.

¿Cuál es la cartelera del Supershow de la WWE en la CDMX?

Grandes combates son los que pondrán emoción a la tercera presentación consecutiva de la compañía en México, con nombres como el de Randy Orton, LA Knight, Liv Morgan, Bianca Belair y Jade Cargill, encabezando el cartel oficial y prometiendo una función electrizante.

Otras luchas de la cartelera oficial del evento son:

Cody Rhodes (c) vs. Santos Escobar - Campeonato Mundial Indiscutible de la WWE

Damian Priest (c) vs. Jey Uso vs. Drew McIntyre - Campeonato Mundial de Peso Completo

Bayley (c) vs. Tiffany Stratton - Campeonato Mundial Femenil de la WWE

Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio

Más de 20 mil aficionados son los que tendrán la oportunidad de ver en vivo a sus luchadores favoritos este sábado 13 de julio en la Arena Ciudad de México.