Excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez y García Aspe tienen debate por el caso de Huescas

La decisión de Rodrigo Huescas de fichar por el FC Copenhague generó un debate acalorado en el mundo del futbol mexicano, algunos aplauden su valentía por perseguir su sueño europeo, mientras que otros critican la forma en que salió de Cruz Azul y cuestionan el nivel de la liga danesa.

Entre estos últimos se encuentra el exfutbolista Alberto García Aspe, quien protagonizó un debate en redes sociales con el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, quien salió en defensa del joven jugador.

¿Cómo fue el debate entre Máynez y Aspe?

Huescas, de 20 años, se unió al Copenhague a cambio de dos millones de dólares, una cifra que activó su cláusula de rescisión con Cruz Azul; Sin embargo, su salida estuvo envuelta en polémica, ya que el jugador forzó su salida del club cementero.

El exfutbolista Alberto García Aspe no dudó en expresar su opinión negativa sobre la transferencia, en declaraciones a Caliente TV, menospreció la liga danesa y cuestionó la decisión de Huescas: “¿Qué carajo me importa que juegue Champions?, si es un equipo que va a jugar tres partidos y se acabó”, al destacar que no fue una decisión desatinada y que respondió a intereses de representantes.

Ante estas declaraciones, Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial y reconocido aficionado al futbol, se manifestó en redes sociales al respecto: “Rafael Márquez se fue al Mónaco y construyó una carrera más que notable. ¿En qué equipos cree García Aspe que jugaron Laudrup, De Bruyne o Haaland?”.

Alberto García Aspe: Fue mundialista y capitán del Tricolor, pero nunca entabló una conexión con la afición, ni la prensa. No fue un gustoso de regalar autógrafos ni tomarse fotos con los fans. Foto: Mexsport

“¿Qué placer encuentra en menospreciar las decisiones de un joven que decide arriesgarse para crecer y trascender?”, agregó Máynez cuestionando al exfutbolista.

El intercambio de opiniones entre García Aspe y Máynez no solo se trata de futbol, ambos personajes han tenido diferencias de índole políticas en el pasado, lo que añade un condimento extra a la polémica