¡Histórico! Carlos Alcaraz se consagra campeón de Wimbledon 2024

El deporte blanco conoce un nuevo campeón. Carlos Alcaraz se consagra campeón de Wimbledon 2024 y consigue su cuarto título de Grand Slam frente a Novak Djokovic por 6-2, 6-2 7 (7)- 6, con una clínica de tenis sobre el cesped, ingresando al selecto grupo de tenistas que han ganado el torneo en ediciones consecutivas.

El joven español de 21 años derrotó a Novak Djokovic, quien buscaba su título número 25 de Gran Slam y Alcaraz consigue su segunda victoria frente al serbio en la catedral del tenis, ganando su segundo Major del año tras haber conseguido la victoria en Roland Garros.

“Cuando tenía 12 o 13 años soñé con ganar Wimbledon. Es un honor jugar en esta cancha, la más hermosa y el trofeo más hermoso”, dijo Alcaraz tras recibir el trofeo de Wimbledon frente al All England Tennis Club.

A su vez el alteta español ganador de cuatro Grand Slams se convierte en el sexto tenista en la historia en ganar Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

“Lo he luchado y he soñado con lograr la hazaña (...) Todavía no me considero un campeón como los grandes pero quiero seguir mi camino”, declaró el bicampeón de Wimbledon.

“Olvidé decir unas palabras a Novak y a su equipo, han tenido unas semanas de trabajo increíbles. Es difícil reconocer como tú (Novak) juegas especilamente saliendo del quirófano”, dijo el atleta español destacanado el juego del serbio, quien fue intervenido quirurgicamente con una operación en la rodilla el mes pasado.

El tenista español, quien ostenta la tercera posición dentro de los mejores tenistas durante el último año tenistico, busca volver a posicionarse en la cima del ranking ATP tras refrendar los 2 mil puntos al ganar Wimbledon y poder desplazar al italiano Jannik Sinner, quien arrebató el número uno del mundo el mes pasado a Novak Djkovic, sin embargo, esto será posible hasta el próximo Masters 1000 del año.

Carlos Alcaraz: parte de la historia del deporte blanco

Por otra parte Alcaraz se une a la selecta lista de raquetas varoniles que han ganado Roland Garros y Wimbledon durante la Era Abierta, entre ellos: Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Con su victoria frente a Novak Djokovic, el joven campeón de cuatro majors logró superar la marca de cuatro título a los 21 años de Rafael Nadal, haciéndolo 300 días más joven, perfilándose como una leyenda más del tenis español, junto a ‘Conchita’ Martínez y la recíen retirada Garbiñe Muguruza.

Finalmente, Carlos se convierte en el tercer tenista en la historia del deporte blanco en ser acreedor de cuatro títulos de Grand Siam a los 21 años de edad, junto con Björn Borg (2x Roland Garros, 2x Wimbledon), Mats Wilander (2x Australian Open, 2x Roland Garros) y Alcaraz, con dos campeonatos dentro de la catedral del tenis en Wimbledon, un triunfo en la ciudad de las luces en Roland Garros y una victoria en la gran manzana en el US Open.