“Fue engañado y traicionado”: David Faitelson explota tras la salida de Jimmy Lozano

Jaime Lozano fue destituido de la Selección mexicana tras una desastrosa participación en la Copa América 2024. Al parecer, su sustituto será Javier Aguirre, y David Faitelson aseguró que el estratega fue traicionado por las decisiones del organismo principal del fútbol mexicano.

Recientemente, TUDN confirmó la salida del director técnico de la Selección Nacional. Según adelantaron, la Federación Mexicana de Fútbol anunciará la decisión la próxima semana, poniendo fin a su periodo como entrenador.

“Al final del día, puedes estar de acuerdo o no con las condiciones de Jaime Lozano, pero este es un nuevo rompimiento de proyecto, uno más, el enésimo que ha ocurrido en el fútbol mexicano en los últimos años. Desde el fracaso en el Mundial de Qatar 2022, el tobogán ha sido profundo y me da mucha pena porque parece que Jaime Lozano fue primero manipulado, luego engañado y finalmente traicionado”, expresó Faitelson.

El polémico comentarista afirmó que el estratega mexicano nunca debió haber dirigido al equipo Tricolor. Para él, la decisión se tomó durante la Asamblea de Dueños, sin esperar a que presentara el informe del torneo de CONMEBOL, tal como se había anunciado.

“Siempre pensé que Jaime Lozano no era el indicado para la Selección Mexicana. Ahora vemos videos de Dulio Davino, de Ivar Sisniega, siempre ratificando el proyecto... pero los dueños bajaron el pulgar. Después de la asamblea dijeron ‘vámonos, que venga Javier Aguirre’”.

Además, el periodista señaló a Juan Carlos Rodríguez, directivo de la FMF, como responsable de la situación que vive Lozano y del futbol mexicano.

“Con todo respeto para Juan Carlos Rodríguez, me parece vergonzosa la manera en la cual se ha manejado este tema. No se vale. Si sabían que Jaime Lozano no era el indicado, debieron tomar la determinación después de la Copa Oro o decirle que era interino y no estaba preparado”.

Finalmente, David Faitelson expresó que Jaime Lozano fue manipulado por los directivos de la Selección para llevar a jugadores diferentes y presentar un equipo nuevo, lo cual resultó en una terrible participación durante la Copa América.

“Obligarlo a no llevar ciertos jugadores a la Copa América, prometerle que se quedaría hasta 2026 pase lo que pase, no se vale. Juan Carlos Rodríguez, Ivar Sisniega, Dulio Davino han hecho un desastre. Este fútbol parece un circo”, sentenció.