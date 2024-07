Los memes del triunfo de España sobre Inglaterra en la final de la Euro

España se proclamó campeón de la Eurocopa de Alemania 2024, al imponerse sobre Inglaterra en la final que se disputó en el Estadio Olímpico de Berlín, por lo que los memes no se hicieron esperar.

La mayoría de los usuarios de redes sociales escogieron al inglés Harry Kane como su principal víctimas y le dedicaron la mayoría de las burlas al atacante.

Con los memes se destacó que el futbolista de 30 años no ha podido obtener ni un título como profesional pese a que es uno de los mejores goleadores del balompié mundial.

También se resaltó que un jovencito de 17 años, como Lamine Yamal ya tiene más trofeos que el seleccionado inglés, que jugó muchos años en el Tottenham y ahora con el Bayern Múnich.

Otra herida a la que se le echó sal fue que Inglaterra, pese a ser el país que inventó el futbol, prácticamente no ha ganado nada. Más allá del Mundial de 1966, los Tres Leones nunca han ganado la Eurocopa.

De hecho solo han disputado dos finales del torneo continental, la de este año y la edición 2020, y las dos las perdieron, ante España e Italia, respectivamente.

Por último también hubo algunos memes dedicados al primer tiempo, el cual resultó un tanto aburrido, en el que prácticamente no hubo acciones de peligro, debido a que ambos equipos saltaron al campo muy precavidos, para no recibir una anotación, lo cual no le gustó a los aficionados.