Liga MX no da tregua tras las finales de la Euro y Copa América ¡Arranca la fecha 3!

El futbol mexicano no se detiene tras el emocionante fin de semana que se vivió en el mundo del balompié internacional: España se consagró campeona de la Eurocopa y Argentina fue quien alzó la Copa América; sin embargo, la Liga MX iniciará la tercera fecha del Apertura 2024.

Los campeones del futbol internacional

El mejor futbol del mundo tuvo la atención del mundo al mediodía con la Selección de España e Inglaterra enfrentándose por ser el campeón de Europa durante los próximos cuatro años, siendo la roja el vencedor 2-1 en el Estadio Olímpico de Berlín, tras vencer a los tres leones con un gol de Mikel Oryazabal al minuto 86, alargando la sequía de títulos para los ingleses.

El balompié en el continente americano llamó la atención del mundo tras iniciar una jornada violenta previo al arranque del encuentro, con un partido retrasado las Selecciones de Argentina y Colombia jugaban por la gloria en el Hard Rock Stadium en Miami, donde la albiceleste venció a los cafeteros 1-0 en un emocionante tiempo extra con gol de Lautaro Martínez, consagrándose bicampeones del torneo de Conmebol.

¿Cómo se jugará la tercera fecha de la Liga MX?

La Liga MX iniciará la fecha tres el martes 16 de julio en punto de las 19:00 horas con tres partidos en simultáneo: Pachuca vs. Atlético de San Luis; Querétaro vs. Guadalajara y Atlas vs. Santos serán quienes le den arranque a esta fecha doble del torneo.

Más tarde, en punto de las 21:00 horas, serán dos equipos quienes se encarguen de la noche de martes futbolera: Puebla vs. León y Cruz Azul vs. Tijuana se enfrentarán en busca de sumar puntos dentro de la tabla general en una temprana fecha de la campaña.

El miércoles 17 de junio, el futbol nacional continúa para cerrar la jornada tres de una manera rápida: Juárez vs. Pumas; Necaxa vs. Monterrey serán los primeros en jugar a las 19:00 horas, cerrando con los encuentros de Tigres vs. América y Toluca vs. Mazatlán quienes den cierre a la tercera fecha de la Liga MX.

¿Por qué se jugará la jornada 3 entre semana?

La liga mexicana de futbol tendrá jornada doble y entre semana debido a que buscan jugar las mayores fechas posibles del Apertura 2024, ya que dará inicio la Leagues Cup en Estados Unidos el 26 de julio y la Liga MX reanudará su actividad hasta el 23 de agosto.

La Liga MX continuará el fin de semana dando inicio a la jornada 4 con una fecha regular, jugándose del viernes 19 de junio al domingo 21 con los horarios regulares, disputando 11 partidos con la participación de los 22 equipos.