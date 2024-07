“Es una mamad*”: Layún despotrica contra la organización de la Copa América

Varios aficionados con boleto no pudieron ingresar al estadio.

La final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia marcó un hecho sin precedentes, ya que miles de aficionados ingresaron al Hard Rock Stadium sin tener boleto.

Esta situación generó un sobrecupo en las gradas del inmueble, ya que al verse rebasados, las autoridades dieron acceso a un gran número de personas.

Laying estalla contra Conmebol

Esta lamentable situación provocó que el gremio futbolístico y periodístico estallara contra la organización de Conmebol, como fue el caso de Miguel Layún.

Mediante sus redes sociales, el exjugador del América despotricó contra el organismo sudamericano al mencionar que no les importa la seguridad de agente, ya que compartió una fotografía en la que se ve un claro sobrecupo en las gradas del recinto.

“Esto es una verdadera mamada… ¡¡No puede ser que no les importe la seguridad de la gente carajo!! Abrieron las puertas sin chequeo de boletos, ya no hay ni pasillos lo cual pueda salir la gente, ojalá esto no termine mal”, escribió.

Asimismo, David Faitelson lamentó que el gobierno local no haya intervenido para posponer el partido, asegurando que se prioriza el negocio por encima de la integridad de las personas.

“Esta es una irresponsabilidad de la Conmebol y del gobierno también de Florida. No es posible que se juegue con la integridad física de los seres humanos por hacer prevalecer el maldito, el pinche negocio.No se vale”, mencionó.

“Aquí no veo los pasillos de acceso, de salida, no veo condiciones de seguridad en la tribuna”, añadió el periodista deportivo.

Es importante mencionar que esta deplorable situación provocó que varios aficionados sufrieran problemas de salud, ya que en redes sociales circularon videos de personas desmalladas o siendo atendidas por las autoridades.