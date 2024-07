Dominik Mysterio pisotea y desprecia la camiseta de Monterrey en el paso de la WWE en México

Este fin de semana la fiebre por la WWE llegó a México con la esperada presentación del Supershow 2024, en donde las más grandes superestrellas del ring en Estados Unidos emocionaron con su habilidad a los seguidores en la CDMX y Monterrey. Las presentaciones trajeron grandes sorpresas y un incidente insólito en el que Dominik Mysterio despreció una camiseta de los Rayados.

Durante la presentación de la WWE en Monterrey, el miembro del Judgment Day salió al enlonado con una camiseta de los Rayados en mano. Muchos de los aficionados aplaudieron de emoción esperando que en algún momento se la pusiera para ganarse al público, pero en contraste mostró su desprecio por la camiseta.

En un video se puede apreciar como Dominik toma la playera y la pasa por su entrepierna para luego tirarla al suelo, pisarla y finalmente patearla fuera del cuadrilátero. De forma inmediata, algunos de los seguidores presentes abuchearon al luchador, mientras otros disfrutaron el momento y aplaudieron su accionar con el cuadro de la pandilla.

Es importante mencionar que este momento sumó a los seguidores de Monterrey otro duro golpe, ya que ese mismo día Cruz Azul se enfrentó en el Estadio BBVA a la pandilla y goleó 4-0, resultado que significó la mayor goleada que ha recibido el club desde su paso al nuevo inmueble.

Dominik Mysterio confesó que no le gusta estar México

Al término de su participación en el Supershow, Dominik fue cuestionado sobre sus impresiones de presentarse en México, a lo que respondió que no disfrutó su paso por la tierra azteca debido a que fue abucheado fuertemente por el público y en su lugar le hubiera gustado estar en su casa.

“La verdad me trataron muy feo y me gritan de cosas, me avientan cosas. La verdad no me gusta estar aquí, me gustaría estar en mi casa, pero estoy aquí haciendo mi trabajo”. Aseguró.