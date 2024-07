“No todo es futbol”: Kevin Berlín pide el apoyo de la afición mexicana en París 2024

Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina y una de las disciplinas que más ilusiona es la de clavados, donde México se ha consolidado como una potencia a nivel mundial.

Randal Willars y Kevin Berlín conforman una de las duplas más letales en la plataforma de 10 metros sincronizados, donde buscarán poner en alto el nombre de nuestro país.

Piden apoyo a la afición

A pocos días de que arranque la justa veraniega, los clavadistas aztecas pidieron apoyo al público mexicano, asegurando que no todo es futbol, pues hay otras disciplinas en las que México es potencia mundial.

“Muchos lo saben, otros no, pero yo de chiquito jugué futbol. Me encanta verlo, no lo practico, porque primero es clavados, y la verdad es que no todo es futbol, hay más deportes en México que están dando la cara, poniendo en alto al país. México en lo que haga es chingón, creo que hay que sumarse en esta parte”, mencionó Kevin Berlín.

Los mexicanos Kevin Berlín y Randal Willars se sienten orgullosos de ser inspiración para las nuevas generaciones de atletas. AP (Hassan Ammar/AP)

En ese sentido, Randal Willars se dijo orgulloso de representar a México en una competencia tan importante como son los Juegos Olímpicos, principalmente por la inspiración que representa para las nuevas generaciones de atletas.

“También es otro sueño, de nosotros, convertirnos en ídolos e inspirar a nuevas y viejas generaciones; inspirar a todo tipo de gente, que los mexicanos en todo tipo de áreas podemos ser excelentes. Estamos a nivel mundial, sobre todo en el deporte, y JJ.OO. son una gran oportunidad para demostrarlo, que la gente nos vea y nos tenga como referencia, de éxito, de valores”, añadió.

¿Dónde seguir a los mexicanos en París?

Es importante mencionar que todas las competencias de los Juegos Olímpicos serán transmitidas en Claro Sports a través de televisión y su canal de YouTube totalmente gratis.

Además, recuerda que aquí en Publimetro Deportes te mantendremos informado sobre toda la actividad de los deportistas mexicanos en la justa veraniega.