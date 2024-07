Enzo Fernández ofrece disculpas por polémicos cánticos racistas tras la Copa América

(Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images)

El reciente triunfo de Argentina en la Copa América 2024 hizo que muchos aficionados desbordarán su pasión con celebraciones insólitas al rededor del mundo. Sumado a ello, los jugadores de la Albiceleste mostraron su alegría con videos y fotos del equipo junto a la copa. Lamentablemente, el momento se llenó de polémica debido a un cántico que le trajo serios problemas al futbolista Enzo Fernández.

Durante una transmisión en el Instagram del mediocampista, se pudo ver el momento en el que dentro del autobús del equipo, el jugador, acompañado de sus compañeros, comenzó a corear un tema en el que se burlaron de los Seleccionados Franceses, cuestionando su origen y nacionalidad.

El clip rápidamente se viralizó, llegando incluso hasta sus compañeros del Chelsea, quienes reprobaron su actitud, lo dejaron de seguir en redes y mostraron su inconformidad ante el club. Es importante mencionar que la molestia escaló tanto que hasta la Federación Francesa denunció ante la FIFA el evento.

“Escuchen, rueden la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola, su vieja es nigeriana; su viejo, camerunés. Pero en el documento, nacionalidad francés”, es parte de la letra que entonó el futbolista.

Enzo Fernández pide disculpas todos por sus palabras

Luego de varias horas de haber explotado la polémica en su contra, el futbolista argentino decidió romper el silencio y hablar de su accionar, asegurando que él está en contra de cualquier acto racista o discriminatorio.

“Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante los festejos de la Selección Argentina. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América”, señaló.

Para finalizar podemos destacar como el futbolista del Chelsea termina confirmando que las palabras dichas en el video no reflejas sus pensamientos o creencias.