“Me voy con la cabeza en alto”, Jaime Lozano tras su salida del Tri

Jaime Lozano ya no es entrenador de la Selección mexicana de futbol, después de que este 16 de julio la Federación Mexicana de Futbol confirmara que ponían fin a su relación laboral debido a los pobres resultados obtenidos.

El Jimmy compartió en redes sociales un mensaje en el que señala que deja su cargo de seleccionador mexicano por mutuo acuerdo con la FMF. “Con profundo agradecimiento a la afición, a los jugadores y a cada uno de los trabajadores de la Femexfut, me permito informar que por mutuo acuerdo, hoy dejo mi puesto como director técnico de la Selección mexicana de futbol”, dijo en primera instancia.

Lozano Espín también le agradeció a Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF, por lo oportunidad que le brindó, así como a Ivar Sisniega, presidente de la Federación, y Duilio Davino, director de Selecciones nacionales.

También aclaró que su salida del Tricolor se da por una decisión personal. “Esta es una de las decisiones más difíciles que he tomando; sin embargo, pido a los medios de comunicación no especular. Mi salida es una decisión personal, por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado. Me voy con la cabeza en alto, con experiencias únicas y con aprendizajes enormes”, apuntó.

De igual forma le dedicó unas palabras a la afición mexicana. “A la afición del Tricolor, quiero expresarles mi gratitud por su respaldo y apoyo en los momentos difíciles y su reconocimiento en los logros alcanzados. Nunca dejen de apoyar, son parte muy importante de nuestra Selección. su compromiso y entrega son incomparables”.

¿Cuál fue la discrepancia que tuvo con la FMF?

Los directivos de la Femexfut aseguraron en repetidas ocasiones que Jaime Lozano sería el entrenador de la Selección mexicana hasta la Copa del Mundo 2026, sin importar el resultado en la Copa América.

Sin embargo, debido al papelón realizado en el torneo continental, en el que fue eliminado en fase de grupos, el organismo dio un volantazo y decidió que otro entrenador tomara las riendas del Tricolor a partir de este momento y hasta que finalice el Mundial de 2026.

En este nuevo plan se le ofreció al Jimmy Lozano formar parte del cuerpo técnico del próximo estratega, así como un contrato para el siguiente ciclo mundialista, en el cual, él retomaría el control de la selección mayor, aunque al final Jaime decidió rechazar la propuesta.