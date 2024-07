Andrea Pereira enfurece a los americanistas: “Vengo de perder mucho”

La Liga MX Femenil se alista para volver a la actividad en la jornada 2 luego del parón que tuvieron por la Fecha FIFA. Una de las situaciones más esperadas por los aficionados es sin duda el debut de Andrea Pereira con Pachuca, lo sorpresivo es que antes de haber pisado el terreno de juego, los seguidores de su exequipo, América, ya se muestran molestos con ella.

Las redes sociales explotaron este miércoles 17 de julio luego de que la cuenta oficial de Pachuca Femenil lanzará un fragmento de la entrevista que le hicieron a su nueva jugadora. En ese clip, se puede escuchar a Pereira hablar un poco de sus objetivos en este nuevo reto y la manera en la que espera encararlos en el inicio del torneo.

“Yo vengo con la mentalidad de querer ganar, al final también vengo de perder mucho y por eso también me quería quedar en México. Quiero ganar y estoy donde puedo conseguirlo y bueno aportar, ayudar a mis compañeras a ser las mejores y ayudarlas a ser su mejor versión. Eso me ha pedido el entrenador, ordenar dentro del campo y ojalá que con la veteranía de Kenti o Charlyn podamos hacer un Pachuca campeón”, comentó.

¿Qué fue lo que molestó a los seguidores azulcrema?

De ese corto video en donde la jugadora española habla de sus sensaciones, se cortó la parte inicial en donde aseguró venir de perder mucho y llegar a un lugar donde puede ganar. Esto no fue bien recibido, ya que muchos consideraron que hizo de menos al club con sus señalamientos.

Asimismo, Los aficionados le recriminaron su participación en la última temporada y señalaron que su amor por la futbolista había desaparecido de manera abrupta.

Respuesta de Andrea Pereira

De inmediato, la futbolista española decidió romper el silencio y calmar los malos comentarios, asegurando que ella no busca atacar al América, sino hacer una reflexión sobre sus torneos en el nido y como en su sentir pudo haber hecho un poco más para lograr más títulos.

“Que yo diga eso solo es tirarme piedras sobre mí misma. Hablo en singular, culpa mía, no haber sabido ganarlas y en cualquier trabajo la oportunidad de seguir la tienes si te la ofrecen. Siempre agradecida a los equipos donde he estado. No lo saquen de contexto”, comentó.

Pachuca se enfrentará esta jornada ante Querétaro en el Estadio Hidalgo y es muy probable que ahí podamos ver el debut de Pereira con su nueva escuadra.