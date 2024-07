¿Está en peligro su contrato? Helmut Marko contradice a ‘Checo’ Pérez

Sergio Pérez se encuentra en una situación incierta, ya que su asiento en Red Bull Racing está en peligro. Lleva seis Grandes Premios sin subirse al podio y ha quedado fuera de los puntos, lo que ha generado críticas por parte de la prensa internacional, poniendo en duda la seguridad de su contrato hasta 2025.

Durante el Gran Premio de Gran Bretaña, empezaron a circular rumores sobre la posible salida del piloto de Guadalajara de la escudería de Milton Keynes. Varios medios especializados en Europa y periodistas confirmaron que esa era la conversación en el paddock de la Fórmula 1 y aseguraron que se le había dado un ultimátum de tres carreras.

El jueves, en conferencia de prensa previa al inicio de la actividad en el Gran Premio de Hungría, Pérez declaró que no hay posibilidad de que sea relevado después del receso de verano y aseguró que continuará en Red Bull lo que resta de la temporada.

“No hay nada relacionado con eso. Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada de eso”, afirmó, descartando que el parón de verano vaya a cambiar su situación.

¿Qué dijo Helmut Marko sobre las declaraciones de ‘Checo’?

Por otro lado, Marko sorprendió al dar una versión diferente durante las prácticas libres el viernes, declarando ante el canal OFR de Austria.

“Existen varias cláusulas de ejecución. Al final, no importa cómo sea el contrato: simplemente debes rendir”, dijo el expiloto austriaco, advirtiendo sobre el contrato de ‘Checo’.

El asesor de los Toros Rojos insistió en que el equipo evaluará el rendimiento de Pérez durante el fin de semana en Hungría y en Bélgica.

“Observaremos las dos carreras y luego nos reuniremos para decidir qué y cómo continuarán las cosas después de las vacaciones de verano”.

Cuando fue cuestionado sobre las declaraciones de Pérez, Marko dejó claro que el mexicano debe entregar resultados para contribuir con puntos al campeonato de constructores.

“Todo depende del rendimiento. El campeonato de constructores es crucial para todos los empleados, ya que las primas se pagan al final. Por eso necesitamos asegurarnos de que este apoyo continúe”.

Si Red Bull decide reemplazar a ‘Checo’ para la segunda mitad de la temporada, según lo que se ha dicho en la prensa, aún no está claro si será Daniel Ricciardo, quien no ha tenido una gran campaña, o Liam Lawson, quien no tuvo un buen test en Silverstone. Por lo tanto, Pérez deberá conseguir un podio en los próximos Grandes Premios si quiere asegurar su futuro.