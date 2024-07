Jorge Campos sueña con convertirse en DT: “Voy a tener una oportunidad y la voy a aprovechar”

_AM_LM_

during the game Friends of Márquez vs. World Legends, Corresponding to farewell of legend, Commitments for peace for the benefit of scholas ocurrentes, at the Estadio Jalisco, on June 08, 2019. <br><br> durante el partido Amigos de Márquez vs Leyendas Mundiales, Correspondiente a despedida de leyenda, Compromisos por la paz en beneficio de scholas ocurrentes, en el Estadio Jalisco, el 08 de Junio de 2019.

(Cristian de Marchena/MEXSPORT)