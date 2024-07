Checo Pérez se estrelló contra el muro en la clasificación de Hungría

La mala racha de Sergio “Checo” Pérez continúa en la Fórmula 1, después de que el piloto mexicano sufrió un nuevo choque durante la primera ronda de clasificación del Gran Premio de Hungría, mientras que Lando Norris consiguió la pole position y Max Verstappen quedó relegado a la tercera posición.

¿Qué sucedió con Checo Pérez?

El incidente ocurrió cuando Pérez intentaba mejorar su tiempo en una pista aún mojada tras una ligera lluvia, al pasar por los bordillos húmedos, perdió el control de su Red Bull RB20 y se estrelló contra las barreras, provocando la bandera roja.

Este nuevo error de Checo se suma a una serie de resultados decepcionantes en las últimas carreras, lo que aumentará la presión sobre el piloto tapatío; de hecho, se intensificarán los rumores sobre su posible reemplazo durante las vacaciones de verano.

La gravedad del impacto del RB20 contra las barreras dejó daños en la parte trasera del monoplaza, se teme que esto pueda llevar a un cambio de caja de cambios y unidad de potencia, lo que podría provocar para Pérez Mendoza en la carrera.

A pesar de que Checo Pérez aseguró que no existen cláusulas en su contrato que puedan dejarlo fuera del equipo y que estará presente en la carrera de Abu Dhabi al final de la temporada, las palabras de Helmut Marko, asesor de Red Bull, no son tranquilizadoras, quién manifestó que existen condiciones de rendimiento que podrían evaluarse si el piloto mexicano no mejora sus resultados.

McLaren obtiene la pole position en el Hungaroring

La batalla de Red Bull contra Ferrari, Mercedes y McLaren sigue en el máximo nivel; a pesar de los grandes tiempos que marcó Max Verstappen, en la clasificación se definió hasta los últimos minutos; donde Lando Norris arrebató el primer lugar al neerlandés.

Oscar Piastri, compañero de Norris, marcó el segundo mejor tiempo, con lo cual aseguró por completo la primera fila para McLaren; mientras que Verstappen arrancará en la tercera posición.