“Tiene demasiadas distracciones y no acepta consejos”: Histórico de F1 revienta a Checo Pérez

Sergio Checo Pérez sigue sin poder subir al podio en Fórmula 1; sin embargo, el mexicano tuvo una buena carrera en el Gran Premio de Hungría, ya que de haber arrancado en el lugar 16, terminó séptimo.

Pese a ello, el conductor tapatío ha sido blanco de críticas, ya que suma ocho carreras sin subir al podio, algo que solo había ocurrido una vez desde su llegada a Red Bull, en 2021.

Le llueven críticas a Checo

Esta crisis de resultados fue cuestionada por el histórico exjefe de mecánicos de McLaren, el mexicano Jo Ramírez, quien aseguró que Checo se encuentra distraído en temas fuera del automovilismo, mismos que no le permiten concentrarse al 100% en el volante.

“Si Red Bull está pensando en quitarlo para poner otro piloto, en su academia no tienen a ninguno que lo haga mejor que Checo. Creo que él tiene demasiadas distracciones con la familia, los amigos, las inversiones y no se está concentrando en su carrera de la Fórmula 1. Sería una tragedia si lo sacan de Red Bull porque es el mejor exponente que hemos tenido”, mencionó en entrevista con Fox Sports.

En ese sentido, Jo Ramírez lamentó que Checo Pérez no acepte consejos para mejor su rendimiento en la pista, por lo que considera que esto le ha afectado de forma considerable.

“Es extraño porque, normalmente, Checo aguanta mucho la presión, era una de las cosas que más me gustaba de él. Como piloto es bastante bueno, pero antes no hacía errores y ahora los hace cada fin de semana de carrera, es muy triste porque con cada error se deprime más, pero es un tipo de carácter muy fuerte, que no le puedes decir nada porque no acepta consejos, tiene que levantarse de este agujero solo”, sentenció.

Es importante mencionar que la mala racha del mexicano lo hizo descender hasta el séptimo lugar del campeonato de pilotos, por lo que está obligado a subir al podio en el Gran Premio de Bélgica para evitar caer más en la temporada.