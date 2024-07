‘Checo’ Pérez revela la razón por la que no abandona la Fórmula 1 pese a los problemas

Continúa la pesadilla de Sergio Pérez y cada vez suena más probable su salida de Red Bull a mitad de temporada, pues este sábado durante la clasificación del Gran Premio de Hungría se estrelló contra el muro y quedó fuera en la primera ronda.

Después de haber tenido un viernes prometedor donde finalizó con el cuarto mejor tiempo durante la segunda práctica, el tapatío perdió el control de su monoplaza debido a una ligera llovizna y tuvo un fuerte impacto contra las defensas, provocando una bandera roja y el final de su participación en la sesión.

En las declaraciones con los medios de comunicación, ‘Checo’ habló sobre su despiste en el circuito donde explicó que tocó la parte mojada, lo cual lo hizo perder el control y a la vez fue cuestionado sobre si aún con el mal momento le parecía divertida la F1, respondiendo con la razón por la que sigue luchando.

“Yo no diría divertida, diría un reto, ¿sabes? Algo que mentalmente es muy duro y la forma más fácil sería simplemente abandonar después de la carrera que he tenido. Solo para decir, ya sabes, que ha sido suficiente. Pero no es lo que quiero enseñar a mis hijos, no es lo que quiero mostrar, ese tipo de carácter”, confesó.

Pérez tuvo el mejor inicio de su carrera en la temporada 2024, sin embargo después del Gran Premio de Miami tuvo una inminente caída en su rendimiento, donde no solo no ha ingresado en los puntos, sino que ha tenido accidentes como los de hoy y problemas con el RB20 que lo han dejado fuera de carreras.

“Creo que es importante darle la vuelta a las cosas, volver a nuestra forma, porque no hace tanto tiempo, es sólo una tras otra. Lo has visto con muchos otros pilotos, tienen un fin de semana difícil, pero probablemente cuando estás en Red Bull es mucho más notorio. Y sólo quiero volver y volveré, no me rendiré”.

Por otra parte le preguntaron sobre si había hablado con su equipo sobre lo ocurrido en el circuito de Hungría, a lo que respondió: “Bueno, no hay mucho que decir, ya sabes. Quiero decir, lo siento mucho por decepcionar a mi equipo. Duele mucho como piloto cuando decepcionas a tu equipo, pero no me rendiré. Voy a dar lo mejor de mí para darle la vuelta a la situación y hacer todo lo posible para conseguir el título de constructores”, concluyó.

‘Checo’ Pérez tendrá una oportunidad más el día de mañana durante el GP de Hungría para ingresar al top 10 y conseguir puntos para Red Bull Racing, y el GP de Bélgica antes de la pausa de verano, fecha en la que, de acuerdo a medios especializados, el equipo tomará una decisión sobre el futuro del piloto mexicano.