“No dudé ni un segundo”: Julián Quiñones sobre dejar el América

El futbolista colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones sorprendió al abandonar las Águilas del América justo antes del inicio del Apertura 2024 para unirse al Al Qadsiah en la Saudi Pro League, dejando atrás su papel destacado como bicampeón en el futbol mexicano.

La partida repentina de Quiñones de México, siendo también parte de la Selección Nacional, generó controversia y fue tema de debate. Después de varias complicaciones para confirmar su salida, el delantero explicó que nunca dudó en aceptar la oferta del Al Qadsiah, destacando la oportunidad de crecimiento y la competencia de alta calidad en la liga saudí.

“Uno se deja llevar por cómo sigue creciendo, y como están llegando jugadores de gran calidad, no fue tan difícil. Vengo con una alergia inmensa, de sobresalir en el equipo… desde el primer momento que me llegó la oferta no dudé ni un segundo”, mencionó Quiñones.

El volante de 27 años reveló que uno de los motivos clave para su decisión fue la creciente prominencia de la Saudi Pro League en los últimos años. Además, consultó con amigos que habían jugado en la región antes de tomar la determinación final de dejar el América.

“Tengo varios amigos en la liga que también han jugado ahí, la liga ha crecido mucho, se ven en México y países de todo el mundo”, añadió.

¿Cómo surgió el Al Qadsiah?

Fundado hace más de 50 años en Arabia Saudita, el Al Qadsiah recientemente ascendió a la primera división después de haber militado en la segunda. Para destacar en su nueva posición, el club está llevando a cabo importantes adquisiciones durante este mercado de fichajes de verano. Entre sus nuevos fichajes se incluyen el defensa español Nacho y el atacante gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, ambos con experiencia en el futbol élite europeo.

La llegada de Quiñones se suma a la estrategia del Al Qadsiah de fortalecer su plantilla con jugadores de renombre internacional, demostrando su ambición de competir al más alto nivel en la liga saudí.