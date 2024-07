¡Regresa con victoria! Julio César Chávez Jr. vence a Uriah Hall por decisión unánime

Este sábado 20 de julio los ojos de los aficionados mexicanos se pusieron en el ring de la Amalie Arena de Tampa, Florida, para ver el regreso de Julio César Chávez Jr. luego de un par de años de ausencia en la escena deportiva.

Uriah Hall, expeleador de la UFC con una victoria en el boxeo, fue la persona elegida para chocar guantes con el hijo de ‘La Leyenda’. El combate, que tuvo seis asaltos y se desarrolló en la categoría de peso crucero, llegó a la decisión de los jueces, mismos que de forma unánime (58-56, 59-55 y 59-55) le dieron la victoria al mexicano.

Durante la pelea, Chávez Jr. se mostró con muy buen ritmo y gran técnica, algo que lo ayudó a mostrar el estilo fajador que en algún momento lo convirtió en Campeón Mundial de Boxeo.

Al término de su pelea, el pugilista decidió dar unas palabras para ESPN, en donde dio el punto de vista sobre su rendimiento en el ring e hizo un recuento por las situaciones que lo complicaron en el pasado y que tuvo que superar para presentarse ante Uriah Hall en el ring.

“Mira, yo creo que me vi bien porque tenía tres años sin boxear, todo lo que pase. Hice una pelea exactamente para un boxeador de la UFC, no sabía boxear bien, trabaje el cuerpo, se cansó por la edad y seguí haciendo mi trabajo, no me arriesgue. Venía con todos los problemas, pero me sentí muy bien, mis piernas funcionaron bien, no di el espectáculo que quería, pero pelee perfectamente”, aseguró el mexicano.

¿Qué sigue para Julio César Chávez Jr.?

Hasta el momento no se ha revelado cuál es el siguiente paso del boxeador, pero en repetidas ocasiones ha revelado que le gustaría buscar una fecha en septiembre. Al término de su enfrenamiento, también aseguró que “Estoy a un 70 porciento, imagínense a un 100 porciento. Yo creo que todavía estoy para competir y eso fue lo que demostré”.