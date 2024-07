¿Se va de México? Chino Huerta aclara su futuro con Pumas

La Liga MX continúa con el inicio del torneo Apertura 2024, donde los movimientos de refuerzos y las salidas siguen siendo temas protagónicos. Uno de los jugadores en duda es César Huerta de los Pumas de la UNAM, quien en los últimos meses ha expresado su interés en emigrar al fútbol europeo.

El delantero de 23 años, Chino Huerta, sigue atrayendo la atención mediática debido a su posible salida del equipo universitario para sumarse entre los mexicanos que jugarán en Europa. En declaraciones, Huerta agradeció a Jimmy Lozano por la oportunidad de debutar en la Selección mexicana, a pesar de tener una escasa actuación.

“Me dieron la oportunidad de mi vida. Me regalaron lo más bonito que le pueden dar a un futbolista, que es ponerse la camiseta de la selección. Es una oportunidad que muy pocos tenemos la posibilidad de experimentar. Solo puedo agradecerle y desearle éxito en sus futuros proyectos”.

¿Se va el Chino Huerta de Pumas?

Aunque el delantero felino no ha tenido un papel goleador destacado en Pumas, ha sobresalido por su juego individual, captando el interés de varios clubes del viejo continente, sin embargo recientemente declaró estar “al 100% enfocado con Pumas”, confirmando su permanencia en el futbol mexicano.

“El equipo está muy unido y fuerte, habrá mucha competencia (...) es un gran grupo y vamos a pelear por grandes cosas. Personalmente, estoy concentrado al 100% en Pumas. Mi mente está puesta en ayudar desde mi posición al equipo y trabajaremos duro para mantener resultados positivos”.

La identidad universitaria y el futbol

Finalmente, César Huerta habló sobre su reacción después de marcar el gol del empate contra Santos Laguna en la segunda jornada del torneo actual, donde besó el escudo y expresó sentirse “identificado” con los colores auriazules.

“He pasado por varios clubes y en Pumas me siento identificado. Fue un gesto que surgió naturalmente. Siempre la afición me ha mostrado su cariño y besar el escudo es un buen gesto. Nunca antes había besado una camiseta, pero lo hice porque me identifico con el club y sus valores”.