“Me motiva que la gente tenga esperanzas en mí”: Osmar Olvera

A 5 días para la ceremonia de los Juegos Olímpicos 2024, la delegación mexicana continúa viajando a París y ahora fue el turno de los clavadistas.

Osmar Olvera fue uno de los atletas aztecas que viajaron a la capital francesa este 21 de julio desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y previo a tomar su vuelo, aseguró estar en plenitud física para encarar de la mejor forma la justa.

“Muy emocionado por todo lo que está por venir, llegó el momento de viajar a París. Me he sentido muy bien físicamente, estoy en mi mejor forma. Me siento espectacular en el trampolín y estoy listo para lo que viene”, mencionó ante los medios de comunicación.

En ese sentido, Osmar Olvera reconoció que llega a estos JJ.OO. con mayor madurez, ya que ahora es uno de los grandes favoritos a obtener medalla.

“Creo que es un mundo de diferencia, en Tokio fui el más pequeño de la delegación, no tenía competencias previas. Ahora ya cuento con ser campeón del mundo en trampolín de un metro, medallista mundial en trampolín de tres metros, campeón panamericano, creo que tengo ya toda esa experiencia que me respalda. Otra cosa importante es que ya los jueces me conocen, saben que estoy peleando por estar en los primeros lugares, esa es la principal diferencia. Ahora voy a poder tener a mi familia apoyándome en la tribuna y ese va a ser un plus”, destacó.

Osmar sin presión por las expectativas

Por último, el clavadista tricolor recalcó su sueño por ser medallista olímpico y aseguró no sentir presión por todas las expectativas que ese han generado en torno a su participación.

“Sueño con ser medallista olímpico desde que tengo memoria, ese es mi mayor sueño... Al final es una competencia sana, todos sabemos que siempre China es el rival a vencer, he podido ganarle a uno que otro pero esta es la buena y vamos a darlo todo. No trato de verlo como presión, sino como una motivación extra de que toda la gente tenga esa esperanza, me motiva aún más”, sentenció.