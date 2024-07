“Hemos cumplido como nunca a los deportistas”: Ana Guevara

Los Juegos Olímpicos de París 2024 pintan para ser una de las participaciones más exitosas para México debido al gran nivel con el que llegan muchos atletas de diferentes disciplinas.

Pese al gran rendimiento de los más de 100 deportistas aztecas que acudirán a la justa, en semanas recientes se generó mucha controversia en torno al presupuesto que otorgó la Conade al Comité Olímpico Mexicano para cubrir sus necesidades durante el evento.

Por ende, a pocos días de que inicie la competencia, Ana Gabriela Guevara, directora del organismo deportivo, aclaró la polémica al reafirmar que el dinero otorgado al COM fue de aproximadamente 30 millones, asegurando que solo se aprobó esta cantidad debido a que el Comité no pudo justificar más dinero en gastos.

“La pauta de negociación por parte del Comité Olímpico inició en 100 millones de pesos, los cuales solo logró acreditar 29 millones 600 mil y fracción, esa es la erogación que hará la Conade para el equipo olímpico. No porque no hayamos querido otorgar más dinero, fue lo que justificó el COM de gastos y es lo que venimos haciendo reiteradamente con todas las participaciones desde los Juegos Panamericanos de Lima. Es un tema solucionado”, mencionó en conferencia de prensa.

Asimismo, la exdeportista olímpica negó el supuesto adeudo de un millón 200 mil pesos con el COM por reservación de habitaciones en París, recalcando que ella será la única representante de la Conade que se hospedará fuera de la Villa Olímpica, por lo que consideró innecesario alquilar cuartos que no se iban a ocupar.

En ese sentido, Ana guevara confirmó que las acreditaciones otorgadas por el Comité Olímpico para el organismo que preside, fueron otorgadas al servicio médico, reiterando su compromiso para que los atletas se encuentre protegidos en todo momento.

“Tuvimos una reunión personal, hablamos del tema. No hay justificación ni documento que avale la petición por parte de nosotros de las habitaciones. El acuerdo fue que el COM asuma la situación de estas, desconociendo quién las vaya a utilizar... No tenía caso pedir tantas habitaciones si la única que va a estar fuera de la villa soy yo. El resto del equipo, a partir de las acreditaciones otorgadas por el COM para la Conade, todas fueron destinadas al servicio médico y a los fisiatras, de tal manera que para nosotros prevalece la intención de proteger y acompañar a los deportistas en sus escenarios deportivos y que tengan la adecuada atención”, mencionó.

“No va nadie administrativo de Conade, salvo el subjefe de misión y directora de alto rendimiento, pero no llevamos más personal acreditado. Esto deja totalmente fuera la hipótesis de que hayamos pedido tantas habitaciones, no llevo familia ni invitados especiales. Nos sujetamos y restringimos a las acreditaciones que otorgó el COM”, añadió.

Ana asegura que su administración es la que más ha apoyado a deportistas

Por otro lado, Ana Gabriela Guevara aseguró que, pese a las controversias generadas por las becas a los atletas, durante su administración se ha apoyado como nunca al deporte nacional, especialmente en este ciclo olímpico.

“México ha cumplido como nunca en el acompañamiento de estos deportistas. Logramos no solo encaminar al equipo nacional, sino también de proveer de lo mejor con el fin de ser los mejores. Un Centro Nacional que logró tener un centro de atención médica más avanzado. Este cumplimiento de recursos y materiales no solo son el reflejo de lo que podemos presumir como el mejor resultado de Conade, sino la energía con la que llega el equipo. Ha sido la administración que más apoyo le ha dado a los deportistas. El presidente ha rebasado los mil millones de pesos a los atletas. En colaboración con la Conade, el presidente ha atendido tal empatía con ellos que incluso el apoyo se les dio cuando no hubo competencias en pandemia. Tenemos un gremio que ha sido el más respaldado desde el gobierno”, subrayó.

Por último, la exmedallista olímpica auguró una participación histórica para la delegación azteca, destacando su valentía por todos los sacrificios que han hecho, asegurando que son inspiración para las futuras generaciones de atletas.

“Les deseo a todos el mayor de los éxitos. Que sea una experiencia inolvidable y que regresen con la satisfacción de que hicieron lo mejor. Que aprendan, que se defiendan como los guerreros que son y den lo mejor por nuestro país. Estoy muy satisfecha de lo logrado, con el trabajo en colaboración con el COM logremos estar a la altura de lo que demanda esta competencia, que nuestro regreso sea pletórico y que ojalá se escriban nuevas paginas de éxito en el deporte mexicano”, sentenció.