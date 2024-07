La ocasión que Javier Aguirre dijo que no volvería a dirigir la Selección mexicana

Esta tarde, la Federación Mexicana de Futbol hizo oficial el inicio del nuevo ciclo de Javier Aguirre al frente de la Selección Nacional, con Rafael Márquez como auxiliar técnico, de cara al Mundial 2026.

A través de redes sociales, Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, comunicó en un video que el Vasco será el encargado de dirigir al equipo Tricolor, argumentando que su llegada se debe a su amplia experiencia tanto nacional como internacional, su perfil de liderazgo, su capacidad para trabajar bajo alta presión y su condición de mexicano.

“Para acompañar el proyecto junto a Javier, pensamos en uno de los futbolistas más emblemáticos de México, con una gran trayectoria. Le hemos ofrecido ser el auxiliar de Javier hasta el 2026, para que pueda aportar con su conocimiento en estos dos años y después, asumir el liderazgo de la dirección técnica en el proceso 2026-2030″, añadió Davino.

El momento en que Vasco dijo que no tomaría el lugar de Lozano

Aguirre llega a la dirección técnica de la Selección tras la salida de Jaime Lozano, luego de una actuación desastrosa en la Copa América 2024. Curiosamente, en una entrevista con Caliente TV durante el mes de junio, aseguró estar dispuesto a colaborar con el Tri, pero no en el puesto del Jimmy.

“Donde sea menos el puesto de Jimmy, eso se lo dije clarísimo, clarísimo, te lo pueden decir tanto Juan Carlos como el Jimmy. No me interesa ser técnico de la Selección Nacional, ya tiene técnico y hay que apoyarlo. Se lo dije a Juan Carlos, se lo dije a Jimmy y te lo digo a ti y a quien me quiera oír, es nuestro entrenador para el Mundial, punto, es el mejor que está, es el que va a llegar, al que hay que ayudarle todos”, aseguró.

Asimismo, en aquella ocasión el estratega mexicano se encargó de revelar un poco de lo que habló con Lozano es su accionar como ‘consejero’, destacando las listas de convocados y como estas atraen muchas críticas por los nombres que se presentan, la presión que existe en los medios debido a las opiniones personales que se expresan y el manejo de grupo.

Ahora será la tercera vez que Javier Aguirre esté al frente de la Selección mexicana, después de dirigirla en los Mundiales de 2002 y 2010, alcanzando los octavos de final en ambas ocasiones. En esta nueva etapa, el Vasco tendrá el reto de llegar más lejos en el Mundial 2026, pues se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.