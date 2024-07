Revientan al Canelo por actitud grosera de sus acompañantes

Saúl Canelo Álvarez siempre se ha caracterizado por darse tiempo para atender a sus fans; sin embargo, ahora el boxeador ha recibido críticas por su comportamiento y el de sus acompañantes, quienes tuvieron una actitud grosera para un grupo de personas.

En redes sociales se difundió un video en el que los seguidores descubren que el pugilista se encontraba en un restaurante de Mazamitla, Jalisco.

Los fans le pedían a Álvarez Barragán que se levantara para que le tomaran una foto. “¡Que se pare, que se pare!” decían; sin embargo, en vez de la atención, recibieron la grosería.

En la grabación se puede apreciar que una de las personas que acompañaban a Saúl, le arrojó agua desde el balcón a la gente que estaba en la banqueta. Por lo que una mujer alcanzó a decir “¡Ah, que culero!”.

Opiniones divididas

Tras la divulgación del video, la opiniones sobre el Canelo Álvarez se dividieron. Algunos criticaron al tapatío por no acceder a complacer a sus seguidores levantándose por un momento.

“Le salió lo naco aunque se vista de marca”, “¿Qué se puede esperar de un tipo indocto?”, “No fuera la Sheinbaum, porque ahí se pondría de tapete”, “Como quiera ese Canelo es un pésimo boxeador y pues ahora charro”, “Ni que fueras JC (Julio César Chávez), nunca vas a ser el mejor boxeador del mundo, eres malísimo con rivales a modo. Bájate de tu nube pin.. naco con dinero”, fueron algunos de los comentarios que Saúl recibió en contra.

Mientras que otros lo justificaron, pese a que señalaron que no son sus fans. “No estoy a favor del Canelo, pero pin… gente costrosa que no respeta, saca lo peor del que sea”, “La reacción, sin duda, no es la mejor, tampoco lo es que te estén incomodando así”, “No defiendo al Canelo, pero yo no veo que el sea el que tira la bebida”, “Se lo merecían por groseros”.