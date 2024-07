¡Entre lágrimas! Así fue el emotivo encuentro de Ángela Ruiz con su familia tras su debut olímpico

Los Juegos Olímpicos suelen regalar episodios memorables para los atletas, como fue el caso de la mexicana Ángela Ruiz, quien con 17 años hizo su debut en la máxima justa deportiva este 25 de julio, durante los clasificatorios de tiro con arco en la Explanada de los Inválidos.

La deportista azteca tuvo un puntaje individual de 658 puntos para terminar en la posición 24 después de 72 flechas de prueba, mientras que en la categoría de equipos femenil, culminó en tercer lugar junto a la experimentada Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez.

Ángela llora junto a su familia

Al término de la competencia, Ángela Ruiz tuvo un emotivo encuentro con su familia en el que se infundieron en un abrazo que incluso llegaron hasta las lágrimas.

“Se siente mucha emoción, muy bonito. Es un sueño hecho realidad. Me sentí muy bien, muy segura, tranquila con lo que esta haciendo y el resultado se dio”, mencionó la deportista en un video compartido por Claro Sports. “Se siente padrísimo que lo que ella quiso hacer lo hizo”, añadió la madre de la arquera.

Asimismo, Ángela Ruiz declaró para la Conade que le ha servido demasiado el apoyo de sus compañeras.

“El nivel es altísimo y eso me emociona más todavía porque me recuerda que estoy contra las mejores; el apoyo de mis compañeras me da más seguridad y sé que si yo estoy batallando en algo puedo tener comunicación libre con ellas, es un trabajo que veníamos buscando desde las Copas del Mundo y la constancia en todo el trabajo previo”, mencionó.

Es importante mencionar que la próxima competencia será el 28 de julio en las rondas de eliminación directa por equipos, mientras que en la categoría individual, los cruces serán el 1 de agosto, donde Ruiz se medirá ante la británica Bryony Pitman.