Miguel de Lara sufre insólita eliminación durante los Juegos Olímpicos París 2024

Las emociones para la delegación mexicana en París 2024 han iniciado por lo alto debido a que en este primer día oficial de actividades, muchos representativos nacionales han visto participación, poniendo al público al filo del asiento.

Uno de los atletas que más llamó la atención con su aparición fue Miguel de Lara, quien con su actuación en la prueba de nación 100 metros pecho hizo soñar a todos con la posible primera medalla azteca en la justa, sin saber que una insólita descalificación borraría su recorrido por la alberca olímpica.

Fue justo al término de su recorrido en la piscina que el atleta nacional se dio cuenta del dictamen de los jueces y se mostró sorprendido por su descalificación, misma que lo dejó a las puertas de las semifinales de dicha disciplina.

¿Qué dijo Miguel de Lara sobre su descalificación?

Después de haber quedado fuera de la competencia, el nadador mexicano habló con Claro Sports sobre el suceso, revelando que él tampoco tenía muy clara la razón por la que los jueces determinaron la anulación de su participación.

“No tengo idea, ahorita voy a averiguar. No me habían descalificado desde que tenía 12 años y no entiendo por qué. Ahorita saber qué pasó, sacudirlo y prepararnos para los 200… Quiero saber por qué, más que nada. La verdad no entiendo, trato de… pero no sé por qué”, sentenció el mexicano.

miguel de lara Miguel de Lara entrega un nuevo oro I Redes

Para finalizar, es importante mencionar que de Lara tendrá la oportunidad de redimirse en esta justa deportiva cuando el próximo 30 de julio vuelva a la piscina para afrontar los 200 metros pecho, donde se perfila como uno de los favoritos.