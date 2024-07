Alan Cleland, el histórico surfista mexicano que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024

El deporte mexicano tuvo una historia más, luego de que Alan Cleland debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la disciplina de surf.

Originario de Colima, el mexicano dejó su nombre para la eternidad, al ser el primer azteca que participa en este deporte, durante una justa veraniega.

Alan Cleland, el primer mexicano en participar en surf durante los Juegos Olímpicos

Alan logró su pase por coronarse en los Juegos Mundiales de Surf en 2023, los cuales se celebraron en El Salvador.

Cleland es originario de Boca de Pascuales, en el estado de Colima. Desde sus primeros año de vida, el mexicano se dedicó a darle al surf, aunque también realizaba pesca.

A lo 12 años, comprendió que el surf era su pasión, por lo que decidió dedicarse de manera profesional. Por tal motivo, su camino en el profesionalismo arrancó un año despues.

El mexicano debutó en París 2024

Aunque está participando en la justa, no se encuentra en París, ya que este deporte se celebró en Tahití, a más de 15 mil kilómetros de Francia. La primera ronda fue buena para el mexicano, quedándose con la segunda mejor marca de su heat, motivo por el que tendrá que ir al repechaje.

“Toda mi vida se basa en dónde he vivido y, si no fuera por ese lugar o por mi país o por las personas con las que crecí o de las que me rodeé, creo que no sería la misma persona. No creo que fuera ni un poco la persona que soy hoy si no fuera por el lugar, la ola, mi familia y todo lo que me rodeó donde crecí.

“Para mí, representar a México es simplemente representar de dónde vengo”, detalló el mexicano, que fue criticado en redes, ya que para muchos no tiene la pinta de haber nacido en México.