Alexa Moreno sufre aparatosa caída; Natalia Escalera y Ahtziri Sandoval hacen su debut en París 2024

La actividad de los mexicanos en los Juegos Olímpicos París 2024 continua su actividad dentro de la justa veraniega y las emociones siguen al tope, donde las gimnastas Alexa Moreno, Natalia Escalera y Ahtziri Sandoval hicieron su primera aparición en el All- Around femenil.

En entrevista con Claro Sports, la medallista mexicana ganadora del oro en la World Challenge Cup, Alexa Moreno, habló sobre sus sensaciones en su presentación durante la competencia olímpica y su nuevo estilo de presentación para esta justa olímpica.

“La verdad bastante duro. Los últimos meses fueron bastantes complicados, las condiciones fueron nunca antes experimentadas. Somos la primera subdivisión, no es fácil. Hice lo mejor que pude, traté de vivir el momento”, confesó.

¿Cómo le fue a las gimnastas mexicanas?

En la subdivisión 1 de gimnasia artística, Ahtziri Sandoval comenzó con un puntaje de 11.833 en ejercicios de suelo,seguida por Alexa Moreno, quien obtuvo un impresionante 12.800.

Desafortunadamente, Natalia Escalera no pudo participar en esta rotación debido a una lesión.

En la siguiente rotación, en potro, Ahtziri Sandoval logró un puntaje de 12.550, mientras que Alexa Moreno brilló con un 13.949. Natalia Escalera continuó sin poder participar.

En la tercera rotación, en barras asimétricas, Ahtziri Sandoval obtuvo 12.266, Alexa Moreno 12.633 y Natalia Escalera, recuperándose de su lesión, logró un destacado 12.800.

Finalmente, en la barra de equilibrio, Ahtziri Sandoval completó su participación con un puntaje de 11.733. Natalia Escalera no participó en esta rotación debido a su lesión.

Alexa Moreno sube aparatosa caída

La bajacaliforniana que ha competido en tres Juegos Olímpicos, subió a la barra de equilibrio para la última prueba de la ronda clasificatoria. Aunque empezó con un poco de inseguridad, sufrió una caída impresionante que afortunadamente solo resultó en un susto.

Todo pasó cuando Alexa intentó un mortal hacia atrás, pero uno de sus pies no aterrizó bien en la viga y terminó en el suelo. A pesar de lo que muchos podrían haber esperado, en lugar de enojarse o llorar, se lo tomó con buen humor. Se levantó entre risas y volvió a subir a la barra para terminar su rutina. obteniendo 11.200.

En declaraciones para el medio mencionado, la atleta de 29 años platicó sobre sus sensaciones en la prueba y su caída en la barra, donde mencionó que era algo que ella veía venir.

“La verdad frustrada. Tomé algunas decisiones que no estoy seguro de que fueran las mejores, pero no sabía si me iba a arrepentir más de no intentarlo o la caída probable. Llegué con la intención de hacer algo diferente, lo hice. Mi rutina fue muy distinta y quería proba”.

¿Cómo se califica a las gimnastas en esta edición?

Ejecución y Dificultad: Cada rutina se evalúa en dos aspectos:

Dificultad: La puntuación de dificultad se basa en los elementos incluidos en la rutina.

Ejecución: La puntuación de ejecución evalúa cómo se realiza la rutina, penalizando errores como caídas o imprecisiones.

Puntuación Total: La puntuación final de una rutina es la suma de la puntuación de dificultad y la puntuación de ejecución, menos cualquier penalización.

¿Qué pasó con la gimnasta Natalia Escalera?

La mexicana Natalia Escalera dio a conocer que se lesionó horas previas de su debut en el all-around de la gimnasia artística de los Juegos de Paris 2024 que tienen su segundo día de actividad.

“Me duele mucho no poder hacer all around como me hubiera gustado, tristemente me dijeron para no competir los doctores. Pero, con todo y eso ME VOY A PRESENTAR EN BARRAS!”, escribió Escalera.

“No he llegado hasta aquí para no estar en el escenario más grande del mundo. Solo dios sabe porque hace las cosas pero estoy yo aquí y ahora guerreando hasta el final!”, añadió.

A pesar de esto, la bajacaliforniana confirmó su en las barras asimétricas donde tuvo una gran actuación pese a su lesión, logrando finalizar en quinto lugar y el público mexicano aclamó su actuación de valentía donde dejó alto el orgullo nacional.

Con su participación finalizó la actividad de las mexicanas Alexa Moreno, Ahtziri Sandoval y Natalia Escalera, concluyendo su participación en el All Around Femenil donde esperarán resultados, aunque se ve muy difícil un pase a la final.