Checo Pérez sigue en caída libre y alarga su crisis en Bélgica

La crisis continúa para el mexicano Sergio Checo Pérez en Fórmula 1, después de que terminó en octavo lugar el Gran Premio de Bélgica, alargando su racha a nueve carreras sin subir al podio.

El piloto tapatío tuvo una buena clasificación y arrancó la carrera como segundo; sin embargo, Lewis Hamilton le arrebató la posición en la largada.

Checo Pérez intentó en múltiples intentos mantener su posición, pero al no tener velocidad en las rectas, fue rebasado con facilidad por pilotos como George Russell y su propio compañero, Max Verstappen.

Al final de la competencia, el conductor mexicano mostró su frustración y reconoció que la estrategia de su escudería no fue la adecuada, ya que al no haber corrido con neumáticos duros, le resultó imposible competir contra otros pilotos.

“Perdimos la posición con Lewis. En el primer stint parecíamos ir bien, iba muy lento en recta. No sé que pasó, tenía que guardar batería en las primeras rectas. Iba bien en toda la pista menos en las rectas, no podía atacar, pero aún así estuvimos en la pelea. Yendo al neumático medio en el segundo stint con toda la presión detrás fue un desastre total, pagamos el precio de no haber tenido dos neumáticos duros y la estrategia comprometió mucho el segundo y tercer stint. Hay mucho que analizar, la forma en la que usamos los neumáticos no fue positiva, por algo fuimos muy competitivos ayer en la lluvia y no lo fuimos hoy en seco. Creo que en los neumáticos nos equivocamos con la elección”, mencionó ante los medios.

Tras este fatídico resultado, el tapatío había vuelto a caer en el campeonato de pilotos, ya que el triunfo de George Russell hizo que el mexicano descendiera al octavo lugar con 129 unidades; sin embargo, una descalificación del británico por bajo peso de su monoplaza, hizo que Checo recuperara el séptimo sitio.

Esta es la segunda carrera consecutiva que ninguno de los dos pilotos de Red Bull termina en el podio, por lo que McLaren y Ferrari cada vez cortan más distancias en el campeonato de constructores.

Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen | Red Bull | 275 puntos

2. Lando Norris | McLaren | 197 puntos

3. Charles Leclerc | Ferrari | 174 puntos

4. Oscar Piastri | McLaren | 164 puntos

5. Carlos Sainz | Ferrari | 160 puntos

6. Lewis Hamilton | Mercedes | 143 puntos

7. George Russell | Mercedes | 141 puntos

8. Sergio Pérez | Red Bull | 129 puntos

9. Fernando Alonso | Aston Martin | 47 puntos

10. Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos

Campeonato de constructores

1. Red Bull | 404 puntos

2. McLaren | 361 puntos

3. Ferrari | 340 puntos

4. Mercedes | 284 puntos

5. Aston Martin | 71 puntos