Alexa Moreno revela que compitió lesionada en la primera ronda del All Around en los JJ.OO

Alexa Moreno revela que compitió lesionada en la primera ronda del All Around. Imagen: @CONADE.

La actividad de la Subdivisión 1 del All Around de Gimnasia Artística en los Juegos Olímpicos de París 2024 concluyó. México espera por resultados después de enfrentar dificultades y Alexa Moreno hizo una revelación inesperada al respecto.

Al término de su participación y tras una caída en la barra de equilibrio, Alexa Moreno comentó que tomó un riesgo quizás innecesario, pero no se arrepiente, ya que no sabía si volvería a tener una oportunidad olímpica como esta.

Después de la ronda 1 del All Around de gimnasia, la medallista internacional mexicana habló en la zona mixta sobre su participación en la Bercy Arena. Destacó que salió a darlo todo, aunque reconoció que los errores cometidos fueron suyos, sin culpar a nadie más. Natalia Escalera, por ejemplo, compitió a pesar de un fuerte golpe en el pie.

“Los errores que haya cometido son míos y nada más. No he hablado con ellas. Yo llego lesionada, así como esta vez. El caso de Natalia es más complicado, que te pase un día antes. Al menos pudo competir, creo que se hubiera arrepentido de no hacerlo. Hizo un aparato y puede decir que ya es olímpica”, declaró Moreno.

Alexa reveló que su lesión está en la pierna derecha, donde se le pudo ver con un vendaje sobre la rodilla. No sabe cuán grave es la lesión ni si la mantendrá alejada del deporte, ya que necesita cartílago. “La lesión que tengo, no sé, necesito que me pongan cartílago. No tengo, tengo un desgaste de cartílago y me tienen que poner algo en la derecha”, explicó brevemente.

¿Cómo fue la caída de Alexa Moreno?

La bajacaliforniana, que ha competido en tres Juegos Olímpicos, subió a la barra de equilibrio para la última prueba de la ronda clasificatoria. Aunque comenzó con un poco de inseguridad, sufrió una caída impresionante que afortunadamente solo resultó en un susto.

Todo ocurrió cuando Alexa intentó un mortal hacia atrás, pero uno de sus pies no aterrizó bien en la viga y terminó en el suelo. En lugar de enojarse o llorar, se tomó la situación con buen humor. Se levantó entre risas y volvió a subir a la barra para terminar su rutina, obteniendo una puntuación de 11.200.

Alexa Moreno está a la espera de conocer las calificaciones del resto de las competidoras para saber si avanza a la final en equipo o individual, lo cual es complicado.