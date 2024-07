Oficial: Williams confirma al español Carlos Sainz para la temporada 2025 y más adelante

Fin a la saga del piloto español Carlos Sainz Jr., considerado la ‘joya’ de esta ‘silly season’ de la Fórmula 1. La escudería Williams anunció este lunes la incorporación del madrileño de cara a la temporada 2025 y con un contrato que contempla “varios” años más.

Desde la impactante noticia en febrero de la incorporación del siete veces campeón Lewis Hamilton a la Scuderia Ferrari, el futuro dentro de la categoría reina del deporte motor de Carlos Sainz ha estado en el centro de la atención y ya hoy por fin se dio a conocer que el piloto de 29 años será el nuevo compañero de equipo de Alex Albon, en reemplazo de Logan Sargeant.

Carlos Sainz Jr. finalmente firmó con Williams por encima de otras presuntas opciones

El piloto de numero 55 había llamado el interés de varios equipos luego de lograr una victoria en Australia y haber demostrado un excelente rendimiento en el inicio de la temporada.

Williams será la quinta escudería de Sainz en la F1 desde su debut en 2015 con Toro Rosso, donde permaneció hasta octubre de 2017, y luego realizó un cambio de mitad de temporada a Renault, equipo con el que compitió hasta finales de 2018 para cambiar a McLaren en 2019, y finalmente llegar al equipo de Maranello, donde cosechó hasta ahora tres victorias, 21 podios y cinco pole positions.

James Vowles, director del equipo, dijo: “La incorporación de Carlos a Williams es una fuerte declaración de intenciones por ambas partes. Carlos ha demostrado una y otra vez que es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, con un pedigrí ganador de carreras, y esto subraya la trayectoria ascendente en la que nos encontramos. Carlos no sólo aporta experiencia y rendimiento, sino también una feroz motivación para extraer cada milésima de segundo del equipo y del coche ”.

“También quiero agradecer a Logan todo lo que ha hecho por el equipo y sé que seguirá luchando duro por nosotros en las próximas carreras”, añadió Vowles.