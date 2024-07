Siboldi por fin da su versión sobre su salida de Tigres, señala que todo fueron calumnias

Robert Dante Siboldi por fin habló y dio su versión sobre su despido de los Tigres de la UANL. El entrenador uruguayo negó que su auxiliar Miguel Fuentes vendiera información al Monterrey y señaló a los directivos del conjunto felinos de crear una calumnia para sacarlo de la institución.

Siboldi compartió en Twitter una documento de cuatro cuartillas en el que cuenta como Mauricio Culebro, presidente de Tigres, y Mauricio Dohener, directivo de Cemex, le hicieron creer en un principio que Miguel Fuente traicionó al equipo al pasarle información a los Rayados, previo al encuentro de ida de los cuartos de final del Clausura 2024.

“El domingo 02 de junio pasado, el Sr. Mauricio Culebro me envió un mensaje invitándonos el día siguiente a desayunar junto a uno de mis auxiliares (Miguel Fuentes). Al llegar nos recibieron una señora y un señor, que se identificaron como abogados, junto al director de seguridad y control de riesgos del corporativo (posteriormente entregó su tarjeta de presentacion). Minutos después, se incorporaron los Sres. Mauricio Culebro y Mauricio Doehner. Culebro y Doehner me llevan a mí a otra sala de juntas y Miguel Fuentes se quedó con las personas mencionadas Estando ya solo con Mauricio Culebro y Mauricio Doehner, este último me dice y cito: “Nos traicionaron”, y al ver mi reacción desorientada y que no entendía nada, me comenta que Miguel Fuentes nos traicionó”, indica Siboldi en primera instancia.

Después continúan explicando que le comentaron que a él también lo investigaron, pero que estaba limpio, además de que tenían pruebas contra el auxiliar técnico.

“Señalan que había llegado un mensaje anónimo a las oficinas del corporativo donde se denunciaba que se había vendido información privilegiada (alineación, idea de juego, parado táctico, toda la estrategia de juego) a la directiva del club rival de la ciudad en instancias de cuartos de final. Yo no daba crédito; que me habían investigado y yo estaba limpio, que era una víctima de la situación, que hasta nuestros teléfonos personales fueron intervenidos -como si ellos fueran una autoridad judicial- pero que el tema no era conmigo, que yo estaba, reitero LIMPIO. Argumentaban tener todas las pruebas. Insistían mucho con eso. Decían que tenían videos, fotos y audios evidenciando que Miguel Fuentes recibía dinero e iba a un casino a apostar en favor del equipo rival, inclusive imágenes del chat entre la directiva del equipo rival y Miguel Fuentes”.

Siboldi también explica que después de asimilar la noticia y platicarlo con su familia y el resto de su cuerpo técnico, lo hicieron entrar en razón para que pidiera que le mostraran las pruebas que tanto le decían que tenía; aunque al momento de hacerlo, obtuvo una respuesta negativa de parte de los directivos.

“Estaba destruido con todo esto. Miguel Fuentes estaba siendo el villano... PERO EL VILLANO DE UNA HISTORIA INVENTADA E IMPLANTADA. Porque la pregunta crucial en mi casa fue: ¿vos viste esas pruebas? ¿Te mostraron alguna prueba? Mi respuesta fue categórica: NO, YO SOLO CREÍA EN SUS PALABRAS, y ahí comencé a procesar que algo no estaba bien entre lo que me decían y lo que estaba pasando”, comentó.

Robert Dante señala las incongruencias del club, debido a que le indicaron que ya estaban investigando desde el 9 de mayo e 2024 y que a ellos les mandaron sus contratos para renovar el 16 del mismo mes y que los entregaron firmados entre el 17 y 20 de mayo del 2024.

El técnico también apuntó que el club permitió que se difundieran rumores en los que se le involucró con una jugadora (Tatiana Flores) a la que dijo no conocer y que prefirieron callar silencio que a proteger a un activo de la institución.

El uruguayo indicó que las calumnias creadas derivaron en su despido, así como el de su cuerpo técnico. Además de que calificó de “siniestros” a los directivos mencionados.

“Sigo muy consternado. Jamás creí estar rodeado con gente tan carente de valores; la hipocresía con que se manejan es inaudita. Decepción total que haya personajes así, que dañan tanto al Futbol Mexicano. Esta gente no representa en lo absoluto a la gran institución que definidos con orgullo y no solo eso, le dimos enormes satisfacciones . Su afición no merece ser tratada así. Usaron medios de comunicación y periodistas a conveniencia, todo para dañarnos, cobarde reacción que define a la perfección a estos siniestros personajes”.

Por último, apuntó que buscó que se emitiera un comunicado oficial para terminar con las especulaciones, pero ante la negativa se vio obligado a acudir a otras instancias en la vía legal para tener respuesta (Conciliación Prejudicial NLE/CI/2024/029508) “y después de más de un mes de reuniones con sus abogados externos e internos, no hay intenciones de enmendar. Estos directivos no tienen la decencia de admitir que ellos fueron los creadores de esta calumnia”, agregó.