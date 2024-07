“Estuve a punto de morir, mucha gente me abandonó”: Luis Garrido tras histórica actuación en París 2024

El deportista mexicano Luis Ramón Garrido se despidió de los Juegos Olímpicos París 2024 después de caer ante Lee Cheuk Yiu de Hong Kong, en el segundo duelo de la fase de grupos de la disciplina de bádminton varonil.

Pese a consumar su segunda derrota en la justa, el Monche Garrido hizo historia al convertirse en el primer atleta mexicano que gana un set en esta disciplina olímpica, cuando venció 21-15 a su rival para empatar momentáneamente el juego.

Aunque Luis Ramón cerró de forma espectacular, finalmente el atleta asiático terminó imponiéndose en un tercer episodio bastante reñido que hizo vibrar de la emoción a la afición que se dio cita en La Chapelle Arena.

Al final de la competencia, Luis Ramón Garrido agradeció el apoyo del público mexicano en su debut olímpico, asegurando que este no es el fin de su carrera, pues dejó en claro que buscará su boleto a Los Ángeles 2028.

“Gracias a toda latente que me está viendo. Hice todo lo que pude, di todo. El marcador no fue reflejo del partido, en el primer set no pude manejar bien las condiciones, había mucho aire. No me retiro, voy a buscar 2028, me doy cuenta que puedo jugar y lo voy a hacer”, afirmó para TUDN.

Luis Garrido es el cuarto atleta que representa a México en Juegos Olímpicos, ya que anteriormente, Victoria Montero (Londres 2012), Lino Muñoz (Río 2016, Tokio 2020) y Haramara Gaitán (Tokio 2020) representaron a nuestro país en esta disciplina.

Una historia de superación

Cabe mencionar que el atleta regiomontano es una auténtica fuente de inspiración, ya que hace algunos años estuvo al borde de la muerte cuando padeció rabdomiólisis.

Incluso, el olímpico mexicano recordó que mucha gente lo abandonó cuando tuvo esta enfermedad, por lo que dedicó su logro de acudir a París 2024 a sus familiares y su novia.

“Lo que hace reconocer a un mexicano: Tenemos muchos huevos para sacar las cosas adelante. Estuve a punto de perder mi vida en 2015; mucha gente me abandonó en el camino; ni mi novia, hermanos y papás (me dejaron). Si puedo competir a nivel mundial es gracias a ellos”, sentenció.