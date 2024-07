Esta es la clave del triunfo de Prisca Awiti, judoca mexicana que hizo historia en París 2024

Prisca Awiti dejó marcado su nombre en la historia del deporte mexicano, después de convertirse en la primera judoca azteca en avanzar a una semifinal de Juegos Olímpicos.

La atleta de 28 años está viviendo su segunda justa veraniega y la experiencia de quedar lejos del podio en Tokio 2020 le ha ayudado a madurar como atleta, por lo que este logro no es casualidad.

La clave del triunfo

Como todo atleta, la preparación es la clave del éxito; sin embargo, existen ciertas cábalas que ayudan a los deportistas a dar lo mejor de sí en cada competencia importante.

En el caso de Prisca Awiti, escuchar la música de sus hermanos, le da fortaleza para salir motivada previo a presentarse en los tatamis alrededor del mundo, así lo reveló en una entrevista con la Conade previo a París 2024, asegurando que esto le ayuda a sentir que no está sola.

“Mis hermanos hacen música, y antes de mis combates los pongo en mis audífonos porque siento que están ahí conmigo. Escuchar sus voces me dan mucha calma y siento que no estoy sola, es algo religioso para mí”, mencionó.

En esa misma entrevista, la judoca de 28 años explicó las razones por las que decidió representar a México a nivel internacional, pues cabe recordar que nació en Londres, aunque cuenta con raíces mexicanas gracias a su madre, quien nació en nuestro país.

“En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien”, destacó.

Es importante mencionar que Awiti llegó a París 2024 como medallista de bronce en Juegos Panamericanos 2023. Además, obtuvo dos preseas de plata en el Campeonato Panamericano de Judo en 2021 y 2023.