“Fue un error de mi parte”: Ale Orozco se culpa por no subir al podio en París 2024

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez no lograron repetir la hazaña de Tokio 2020 en su presentación en la plataforma de 10 metros sincronizados en los Juegos Olímpicos París 2024, prueba en la que terminaron en quinto lugar.

Las atletas mexicanas dieron lo mejor de sí, pero en el cuarto clavado esfumaron sus posibilidades de subir al podio al obtener un puntaje 62.40, muy por debajo del promedio de las parejas que también se encontraban peleando en el top 5.

Ale Orozco se culpa de no subir al podio

Al final de la competencia, Alejandra Orozco, que está viviendo su cuarta justa, tomó la responsabilidad de lo hecho en el Centro Acuático de París y se culpó al mencionar que un error suyo las alejó de una posibilidad de medalla.

“Un resultado agridulce, sabíamos que iba a ser una competencia muy reñida. Estábamos todas muy parejas, sabíamos que no había margen de error, teníamos que estar ahí siempre peleando y estar arriba. Sé que fue un error de mi parte, así son los Juegos Olímpicos, todo puede pasar”, mencionó para Claro Sports.

Pese a ello, la tapatía se dijo contenta de hacer una dupla de ensueño junto a Gabriela con todo y las adversidades que tuvieron en este segundo ciclo olímpico, por lo que también agradeció el apoyo de la afición mexicana.

“Muchas emociones encontradas, por un lado feliz de lo que hemos construido Gaby y yo, una pareja sólida, hemos logrado esta fuerza juntas y brincado muchas adversidades para estar aquí. Por ese lado me siento contenta y orgullosa de nosotras y por otro lado me hubiera gustado hacerlo mejor. No tengo palabras pero sé que lo intenté hasta el final, es un honor compartir plataforma con Gaby. Agradecerle también el apoyo a la gente en las gradas y saber que muchas personas se desvelaron para vernos”, añadió.

Por otro lado, Gabriela Agúndez se mostró positiva al mencionar que aún tienen una prueba más para buscar una medalla en París 2024 en la modalidad individual.

“Fue un ciclo olímpico en el que se presentaron muchas adversidades. Al final de cuentas siempre hay mucho trabajo detrás de cada competencia, esfuerzo, dedicación. Todavía nos queda una prueba más. Hoy lo dimos todo en la plataforma, no se logró el resultado que esperábamos pero vamos a darlo todo en la plataforma en la siguiente prueba”, sentenció.