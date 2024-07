Ana Gabriela Guevara: “La continuidad del proyecto ayudaría hacia el futuro”

En entrevista exclusiva con Publimetro, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), nos comparte su visión y perspectivas ante el inminente cambio de administración ante la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia del país.

Desde sus reflexiones sobre la continuidad del proyecto deportivo hasta los retos enfrentados durante su gestión, Guevara ofrece un análisis profundo de su labor al frente de la Conade; además, nos brinda detalles sobre la preparación del equipo mexicano para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, y su opinión sobre la importancia de mantener la disciplina y la correcta aplicación de los recursos en el ámbito deportivo nacional.

Ana Gabriela Guevara (Omar Montoya)

Checa la entrevista completa en el video

Pregunta: ¿Qué sigue para Ana Gabriela Guevara y la Conade con el cambio de administración?

Respuesta: No hay nada al respecto, ni hablado, ni pedido, ni dicho. Todo lo que se maneja son rumores. Estamos enfocados en lo que toca en este momento, puliendo los últimos detalles para el equipo en París. Regresamos de convencionales, volvemos con Paralímpicos y prácticamente al regresar de los Paralímpicos estaremos en condiciones de hacer entrega y estar listos para lo que suceda. Si hay otra propuesta o petición, actuaremos en consecuencia, pero hasta ahora no hay ninguna señal ni petición de nada.

Pregunta: ¿Te gustaría continuar si te lo propusieran?

Respuesta: La continuidad del proyecto ayudaría mucho en el sentido de lo que se ha construido en disciplinas deportivas y lo que puede implicar el desarrollo hacia el futuro, teniendo en cuenta que los siguientes Juegos Olímpicos y el proceso tendrán solo uno en la siguiente administración. Reforzar y acompañar lo que pueda llegar a Los Ángeles, que para nosotros es como si estuviéramos hablando de localía, ayudaría mucho. No tener la curva de aprendizaje que implica el cambio de administración evitaría perder uno o dos años valiosos.

Pregunta: ¿Cómo es estar al frente de la Conade?

Respuesta: Es complicado y duro. La historia del deporte mexicano ha sido un sube y baja, pero el modelo y la apuesta del presidente en esta administración, que inició en 2018, cambiaron la manera de administrar y aplicar el dinero. Se mejoró mucho, y se logró tener un equipo maduro. Anteriormente, al darle el dinero a las federaciones en una sola exhibición, se trasladaba un poder y control que no daba réditos. Ahora, con la parte económica dosificada y con un plan y progreso, se ha evitado que se pierdan recursos y que haya historias de falta de apoyo. Esta disciplina ha permitido recuperar recursos perdidos y se refleja en los resultados deportivos.

Pregunta: ¿Te deja satisfecha el trabajo que has hecho en la Conade?

Respuesta: Sí, claro. Desde que empezamos la administración, trazamos una línea clara con las federaciones deportivas y el Comité Olímpico. No se ha negado el recurso, pero hay que justificar y comprobar su correcta aplicación. Esto ha dado certeza a los deportes, evitando la incertidumbre sobre los recursos. Tengo la satisfacción de que ha sido un caso de éxito y que los números son muy positivos.

Pregunta: En los últimos años, el deporte en México parece más complicado, ¿a qué crees que responde esto?

Respuesta: Se pisaron muchos callos y se cerró la llave a los que les pagaban para hablar bien sin razón. Un error de administraciones pasadas fue monetizar a los deportistas, lo cual ha sido difícil de cambiar. Las modificaciones a la Ley del Deporte en 2013 estipulan criterios que no establecimos nosotros, pero que seguimos. No quisiera emitir juicios sobre posibles sucesores para no influir en decisiones que dependen del Ejecutivo.

Pregunta: ¿Cómo ves a la delegación paralímpica que también viajará a París?

Respuesta: Hemos trabajado bastante, logrando eventos internacionales y una colaboración cercana con la presidenta de Copame. Esto permitió un mayor acompañamiento con el deporte paralímpico. Hemos abierto más la gama de jóvenes y evitado una delegación enquistada. Los controles y la categorización para competir son más férreos, pero logramos nutrir la delegación con eventos en México. México tendrá un buen papel en París.

Pregunta: Por último, directora, ¿cuál es el mensaje para la sociedad mexicana frente a estos Juegos Olímpicos?

Respuesta: Disfruten de los Juegos Olímpicos y apoyen a nuestros atletas. No todo es ganar; hay mérito tanto en quienes regresan con medallas como en aquellos que no lo logran. Invito al público a disfrutar y apoyar a nuestros atletas, ya que hay un gran esfuerzo detrás de ellos. Somos México, no es la Conade ni mi persona, sino nuestros atletas representando dignamente a nuestro país. Pido apoyo y unidad, y que nos enfoquemos en el patriotismo y la representación de nuestra bandera.