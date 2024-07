“Entregué el corazón hasta la última flecha”: Bruno Martínez es eliminado en tiro con arco

Después de una histórica medalla del equipo femenil de tiro con arco, la actividad de mexicanos en esta disciplina continuó este 31 de julio en los Juegos Olímpicos París 2024 con el inicio de las rondas eliminatorias en la categoría varonil, donde lamentablemente Bruno Martínez Wing cayó ante el cubano Hugo Franco.

El arquero mexicano fue superado por un marcador final de 7-3 en la ronda de los treintaidosavos de final; sin embargo, el marcador no reflejó lo que fue la partida.

En el primer set, ambos tiradores sumaron 26 unidades, por lo que sumaron su primer punto. Para el segundo episodio, Bruno Martínez estuvo más certero y con un par de dieces, logró ponerse arriba en la pizarra por 3-1.

Desafortunadamente, la puntería del atleta tricolor no estuvo fina en el cierre de la eliminatoria, ya que los siguientes sets fueron para el cubano; sin embargo, la diferencia fue de solo un punto.

De esta forma Bruno Wing termina su participación en París 2024, pues cabe recordar que el pasado 29 de julio, también fue eliminado con el equipo varonil en la ronda de octavos de final, siendo Japón su verdugo.

Contento por su desempeño olímpico

Al término de la competencia, el mexicano se dijo satisfecho por su desempeño, asegurando que dio lo mejor de sí en la Explanada de los Inválidos.

“Me sentí nervioso, pero disfruté mucho el momento. Fui a dar lo mejor de mi, lo hice lo mejor que pude. Entregué el corazón hasta la última flecha, desafortunadamente me ganaron, pero lo di todo. Me voy con ganas de seguir trabajando, de continuar mi trayectoria deportiva, esto no es lo último de mi. Estoy muy orgulloso de hasta dónde he llegado, hace unos años esto parecía imposible y aquí estoy”, mencionó para Claro Sports.

Por último, Bruno Martínez deseó suerte a sus demás compañeros de su disciplina, que este 1 de agosto iniciarán su camino en busca de una medalla olímpica en la modalidad individual.

“Esto todavía no se acaba para México en tiro con arco, siguen mis compañeros y vienen muy fuertes, preparados. Mi participación ya terminó, pero hay que apoyarlos porque podemos lograr algo importante”, finalizó.