A Salma Hayek la reclutaron para los Juegos Olímpicos cuando era niña y su papá se lo prohibió

A sus 57 años, Salma Hayek es conocida como una exitosa actriz. La artista, oriunda de México, comenzó su carrera actuando en telenovelas de su país y en 1993 escaló un gran peldaño al éxito con su primera película en Hollywood, titulada ‘Mi vida loca’. Desde ese entonces, la fama la abrazó y actualmente, tiene más de 70 filmes en su trayectoria, además de su trayectoria como productora.

Lo que nadie se imagina, es que la actriz, tiene en sus antecedentes una destacada carrera como atleta, ya que la reclutaron para los Juegos Olímpicos cuando era niña, pero no creció en esta área porque su padre se lo prohibió.

The Mirror publicó que la actriz mexicana-americana era gimnasta cuando era niña. En su infancia soñaba con ser grande en este deporte y era tan buena que la reclutaron para los Juegos Olímpicos con el fin de que representara a México, pero su papá Sami Kayek, no le dio permiso para ir al internado donde la entrenarían. La razón de su padre fue que si iba al internado, no hubiera tenido una infancia normal.

“ Había un camino que no tomé, que me persiguió durante muchos años. Cuando era muy pequeña, fui reclutada para los Juegos Olímpicos en gimnasia. Mi padre se negó a permitirme ir a un internado a los nueve años en otra ciudad donde iba a entrenar seis horas al día ”, contó Salma Hayek a OK! Revista, según se lee en The Mirror.

Por la edad de la actriz, podría haber competido en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

¿Habría dado Salma Hayek la primera medalla olímpica a México? Si se hubiera destacado como lo hace actualmente en la actuación, seguramente le hubiera dado esa alegría a su país natal.

Salma Hayek y su participación en París 2024

A pesar de ver truncada su carrera en gimnasia, Salma Hayek cumplió su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos, ya que se encargó del Relevo de la Antorcha Olímpica en París 2024.

“ Ayer tuve el honor de llevar la llama olímpica, un símbolo de luz, esperanza, paz y unidad. Si crees en estos valores, que sepas que estuviste conmigo en cada paso del camino. Cuando pasé la antorcha y participé en el relevo, me sentí orgulloso de representar el espíritu perdurable de los Juegos Olímpicos, trayendo luz, esperanza y unidad a todos ”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, con varias fotos de ella llevando la antorcha y compartiendo con varias personas en los Juegos Olímpicos.

La artista caminó por el palacio del Castillo de Versalles, llevando la antorcha con el atuendo ceremonial de color blanco y una cola con la que recogió su cabello.