“Fue un aprendizaje”: Alejandra Valencia clasifica a octavos de final en París 2024

La mexicana Alejandra Valencia sigue demostrando su calidad y ya se instaló en los octavos de final de la prueba individual femenil tras vencer a la ucraniana Veronika Marchenko en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La originaria de Sonora se presentó en la prueba individual de Tiro con Arco mostrándose como una de las candidatas a obtener una nueva medalla en la justa deportiva. Primero se impuso sobre la estadunidense Jennifer Muciño y posteriormente sobre la ucraniana Veronika Marchenko, teniendo un complicado partido largándose hasta el quinto set, logrando conseguir la victoria y así avanzar a los octavos de final de la competencia.

Las palabras de la medallista de bronce en París 2024

En entrevista para Claro Sports, Valencia habló sobre la importancia que tuvo para ella mantener la calma y la paciencia en momentos cruciales: “Mi entrenador y yo sabíamos que estaba haciendo las cosas bien, las flechas no estaban entrando así que esperamos a que las oportunidades se dieran guardando la calma”.

Para su enfrentamiento de 16vos de final, Valencia se midió contra la ucraniana Veronika Marchenko y tuvo que enfrentarse también a las adversidades del viento. En el primer set, la mexicana perdió 28-26 después de obtener un 7 en su segunda flecha, habiendo logrado un 10 en su primer intento.

La arquera azteca también señaló el valor del aprendizaje obtenido en la competencia: “No entrar en desesperación, pensar en lo que estaba haciendo en cada flecha. Es muy fácil entrar en desesperación cuando estás haciendo las cosas bien y no llegan los puntos que quieres, fue un gran aprendizaje y crecimiento para mí porque es algo que me pasa constantemente”.

En el segundo set, ambas competidoras empataron con un 27-27, sumando un punto cada una. Para el tercer set, Alejandra Valencia aprovechó un error de Marchenko y ganó el set 27-25, empatando la contienda 3-3.

En el cuarto set, se repitió la igualdad con un 27-27, llevando el marcador a un 4-4 antes del quinto y decisivo set. En este último, Valencia aseguró su victoria al disparar un 10 frente al 7 de su rival, ganando 29-27 y asegurando un marcador final de 6-4.

Por último la arquera mexicana dio su agradecimiento al apoyo nacional que recibe desde territorio nacional y a los que se encuentran en la ciudad de la luz, enfatizando entre risas que intenta finalizar en tres sets, pero en ocasiones se le complica cerrar rápidamente sus competencias.

“Gracias a todos los que vinieron, a los que están gritando desde su casa. No es adrede, intento acabar en tres sets pero a veces no se puede. Se siente ese apoyo, cuando sacan sus banderas, a cantar, a gritas ‘si se puede’; trato no hablar tanto cuando estoy tirando porque me concentro pero si los estoy escuchando”.

Finalmente con este triunfo Alejandra Valencia obtuvo su pase a octavos de final en la prueba de tiro con arco individual femenil, donde buscará su pase a cuartos de final, los cuales disputará el próximo sábado 3 de agosto ante la china Li Jiaman y mañana 2 de agosto competirá junto a Matías Grande en equipos mixtos.