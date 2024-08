“Me voy contenta”: Ana Pau se despide de París 2024 tras caer ante Charline Schwarz

El sueño olímpico de Ana Paula Vázquez en el tiro con arco femenil individual llegó a su fin, después de que perdió ante la alemana Charline Schwarz en la ronda de treintaidosavos de final de París 2024.

En una partida bastante reñida, en la que el viento le jugó una mala tarde a la arquera de Ramos Arizpe, Coahuila, la teutona se llevó el juego por 6-4 en la Explanada de los Inválidos.

En el primer set ambas atletas igualaron a 28 unidades. Ya en el segundo episodio, Ana Pau estuvo más certera y tomó ventaja; sin embargo, un siete en el tercer capítulo de la mexicana le abrió el camino a la alemana para empatar el juego.

El final estuvo lleno de dramatismo, ya que el cuarto set nuevamente terminó igualado pese a que ninguna de las dos estuvo fina, por lo que todo se definió en el quinto episodio, donde la europea se instaló a dieciseisavos de final al puntuar un par de dieces.

Contenta con sus segundos Juegos Olímpicos

Al final de la competencia, Ana Paula Vázquez se dijo satisfecha de su desempeño y, aunque reconoció que el viento fue factor importante en la partida, aplaudió el trabajo de su contrincante.

“Sabía que iba a ser un partido muy difícil, Charline es muy buena. Tuvimos el factor viento muy fuerte, ahorita todos están tirando bien. Creo que lo hice bien, me voy contenta. Sé que esperaban más pero así es esto, así es el deporte. Creo que hice la tarea que tenía que hacer, quería ganar ese primer partido, pero me divertí. Esperaba más, pero puedo decir que estoy bien, nada que ver con Tokio, hice un buen trabajo”, mencionó para TUDN.

“Ya me toca descansar, han sido dos años sumamente difíciles, no creía ganar ni siquiera medalla olímpica por el tema del hombro. Quería ganar este partido, pero a veces las cosas no se dan”, sentenció.

Es importante mencionar que la participación de la delegación mexicana en tiro con arco aún no termina, ya que tanto Alejandra Valencia como Matías Grande aún se encuentran con vida en la prueba individual. Ambos atletas, también competirán juntos en mixtos, donde enfrentarán a Brasil en los octavos de final este 2 de agosto.