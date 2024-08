EN VIVO: Presentación oficial de Javier Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana

Luego de haber protagonizado un terrible fracaso en la Copa América 2024, Los dirigentes de la FMF se enfocaron en dar una sacudida a la Selección Mexicana con la intención de enderezar el camino rumbo al Mundial de 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Distintas opciones fueron las que se pensaron para refrescar el banquillo del combinado, pero al final fue aquella en la que Javier Aguirre toma el lugar de Jaime Lozano, la elegida para iniciar un nuevo proceso en el representativo.

Tras esta elección, se ha decidido que el exentrenador del Mallorca en LaLiga, llegue con todo para revolucionar al equipo, por lo que también se sumó a Rafael Márquez a su cuerpo técnico y hoy, luego de una larga espera, ambos nombres serán presentados de manera oficial como los responsables de llevar las riendas en el proceso mundialista.

Sigue la presentación EN VIVO aquí:

“La Selección la he visto como aficionado y hasta el momento no he trabajado con ellos, necesito acercarme a ellos para analizarlos y así poder saber como son, pero tenemos personas de alto valor que pueden aportar mucho”, Javier Aguirre sobre la falta de líderes en la Selección Mexicana.

“El proyecto está diseñado hasta 2030 y por eso trajimos a Rafa para poder seguir su preparación. Los resultados tienen mucho que ver y creemos que el resultado es importante, pero también observamos otros aspectos; sin embargo, el camino está trazado e incluso tenemos contrato hasta 2030 con Márquez”, Ivar Sisniega sobre el proyecto para dos procesos mundialistas.

“Estar con el mejor entrenador que tiene México me hizo tomar esta decisión y también el proyecto que me prepara para el siguiente ciclo. Mi ilusión es ser entrenador de la Selección y la otra poder regresar a Barcelona algún día, así que las circunstancias y el hecho de que está Javier ayudó mucho”, Rafael Márquez sobre su proceso en miras al Mundial 2030.

“Creo en el futbolista mexicano más allá de su edad o su condición. Creo en la calidad y los procesos y si el proyecto es llevar gente joven, si tiene calidad no tengo problema”, Aguirre sobre el cambio generacional en el Tri.

“Agradecer a la directiva por la oportunidad y a Javier por dejarme estar en su cuerpo técnico. La Selección representa mucho para mí me emociona estar aquí. Sigo en un proceso de formación y me preparo para que en el siguiente ciclo pueda tomar las riendas. Estoy feliz de estar de regreso en mi Selección y todo lo que me ha dado”, reveló Rafael Márquez.

“Es un orgullo estar aquí. Venir a la selección es un gran reto y cada vez que mi país me necesita acudo con mucho gusto… Me ilusiona ver como se están haciendo las cosas y es un gusto estar aquí muy bien acompañado de Rafa (Márquez)”, comentó Javier Aguirre.

Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, mostró el calendario del combinado en la siguiente etapa, así como el nuevo cuerpo técnico que tendrá el representativo encabezado por Javier Aguirre y Rafael Márquez.

Por su parte, el mandatario también presentó un nuevo sistema de competencias en el que se integrarán a equipos formativos de divisiones menores para crecer nuevos talentos que puedan integrarse a Selecciones Nacionales. Asimismo, se sumarán visorias por todo el mundo para encontrar mexicanos con talento.

En este evento, Ivar Sisniega, presidente de la FMF, se hizo presente para presentar la visión rumbo al 2026, en donde se repasa el cambio de estratega en la Selección Mexicana, una reformación en las ciencias del deporte, cambio en las reglas de menores para crecer nuevos talentos y plan 365 para los jugadores de Selección.