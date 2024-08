“Hoy se termina este ciclo, mañana inician Los Ángeles”: José Luis Doctor tras ser descalificado

En el primer día de competencias de atletismo en los Juegos Olímpicos de París 2024, la prueba de los 20 kilómetros de marcha masculina se llevó a cabo en la icónica zona de Trocadero y la Torre Eiffel donde lamentablemente fue descalificado el mexicano José Luis Doctor.

El marchista de 28 años comenzó la prueba con grandes expectativas, donde llegó a ser líder en el sexto kilómetro de la prueba, sin embargo, a lo largo de su recorrido, recibió cuatro amonestaciones por parte de los jueces, resultando en su descalificación automática conforme al reglamento de marcha.

En entrevista con Claro Sports, el originario del Estado de México habló sobre su descalificación y su accidente durante la prueba, dejándolo fuera de la prueba: “No hay pretexto. Intenté dar lo mejor, la estrategia no fue la incorrecta, trabajamos técnicamente, estar fisicamente compitiendo. Tuve una caída, me torcí el tobillo, caí y se me fue el grupo. Traté de regresar y en esa desesperación de alcanzarlos cometí esos errores técnicos”.

La razón de la descalificación de Doctor en París 2024

Históricamente México ha enfrentado dos principales infracciones en la marcha atlética: la pérdida de contacto con el suelo, conocida como ‘flotación’, y la flexión ilegal de las rodillas. Esta última fue la que afectó a José Luis Doctor.

En esta disciplina, se prohíbe que la rodilla del pie que está en contacto con el suelo se flexione de manera excesiva. Cuando un juez detecta esta infracción, emite una amonestación al competidor. Acumulando tres amonestaciones, el atleta debe pasar por un ‘corralito’ de penalización, donde puede permanecer entre 1 y 2 minutos (de acuerdo con las nuevas reglas de los Juegos Olímpicos).

Después de salir del ‘corralito’, cualquier nueva infracción detectada por los jueces lleva a la descalificación, lo que finalmente ocurrió con José Luis Doctor.

Noel Chama fue el mexicano mejor posicionado en la competencia, ya que quedó en el lugar 13 con un tiempo de 1:20:19. Por su parte, Ricardo Ortiz quedó en la posición 14, con tiempo de 1:20:27.

Finalmente, José Luis Doctor habló sobre sus objetivos, dejando en claro que trabajará en mejor y su próxima meta es los Juegos Olímpicos del 2028: “No es excusa. Al final tengo que seguir trabajando, la fuerza mental y física la tenemos, solo falta trabajar la técnica. Hoy no se dio, mañana se vuelve a dar. Hoy se termina este ciclo olímpico, mañana inician los Ángeles”.