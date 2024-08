Ilona Maher es la atleta del team USA más viral en redes sociales y afirma: “Así soy en la vida real”

Ilona Maher, reciente medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París, asegura que su presencia viral en redes sociales es un reflejo genuino de su verdadera personalidad. A pesar de contar con casi 2 millones de seguidores en TikTok, la jugadora de rugby de 27 años insiste en que su contenido no es calculado ni premeditado.

“Todo es muy espontáneo. Mis compañeras de equipo dicen que cuento mis chistes dos veces: una a ellas y otra al mundo. Es simplemente improvisación”, comenta Maher a PEOPLE en la casa del equipo de Estados Unidos en París el 31 de julio. “Lo que ven en línea es exactamente lo que soy en la vida real. (Mis compañeras) me mantienen con los pies en la tierra, me mantienen cuerda”.

Ilona Maher es la atleta de USA más viral en redes sociales y afirma: “Así soy en la vida real”

Maher considera a su equipo como sus “hermanas”, ya que siempre le brindan honestidad y apoyo, incluso cuando sigue siendo viral por sus divertidos comentarios sobre la vida como atleta olímpica. Recientemente, ha hecho reír a muchos con sus bromas sobre las camas de cartón en la Villa Olímpica y sus referencias a la popular serie de realidad Love Island. “Ellas me dicen lo que está bien y lo que no, así que son las mejores”, dice sobre sus compañeras de equipo.

Aunque ha pasado un día desde que su equipo tuvo una dramática victoria de remontada sobre Australia el martes, logrando su primera medalla olímpica, Maher dice que la victoria aún no ha sido asimilada. “Honestamente, todavía estoy tratando de entender cómo me siento. Aún no parece real. Fue muy emocionante”, expresa.

“Y creo que mientras veía a Spiff (Alex Sedrick) correr por el campo, pensaba, ‘¿En serio está pasando esto? ¿Vamos a lograrlo?’ Y fue tan loco. Qué final tan divertido para todos. Final emocionante. Así que no sé cuándo se sentirá real, honestamente”.

Aunque la victoria del equipo seguramente atraerá más atención al rugby femenino, Maher ya ha hecho un gran trabajo al respecto gracias a su gran cantidad de seguidores. “Es genial ver ojos en nuestro deporte”, dice. “Creo que la gente, si puede ver nuestro deporte aunque sea un poco, verá lo emocionante y divertido que es y realmente los enganchará”.